Trinidad, 9na Edición de Autos Clásicos. La Academia PM realizó un Desfile de la Colección Primavera en el Parque Centenario, con modelos a cargo de Paola Molina. El evento presentó prendas de RDC y vestidos de Lo Aracely.

Alumnas invitadas procedentes de Trinidad, Durazno y Paso de los Toros participaron activamente, aportando diversidad y dinamismo al desfile. La conducción estuvo a cargo de Paola Molina.

Durante la jornada, que se realizó bajo un cielo soleado, se entregaron premios y obsequios a las participantes. Además, el público pudo disfrutar de distintas propuestas gastronómicas y ofertas disponibles en el entorno del parque.