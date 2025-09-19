Pumpkin Spice Latte, en su versión fría y Frappuccino, Cold Brew con Pumpkin Spice Cold Foam y Té Chai Latte Frío con Pumpkin Spice Cold Foam son las estrellas del nuevo lanzamiento de primavera de Starbucks Uruguay, bebidas que invitan a disfrutar de los sabores icónicos de la marca y refrescantes que caracterizan esta estación.

● Se suman a este lanzamiento Apple Crisp Macchiato con Leche de Avena, también en su versión fría, Apple Crisp Frappuccino con Leche de Avena y el Chai Latte Frío con Cold Foam Apple Crisp con leche de Avena.

Montevideo, Uruguay – septiembre. – Inicia la primavera y Starbucks lo sabe. En los días de calor y sol también llega una selección de nuevas bebidas y productos ideales para acompañar el cambio de clima. Este año, Starbucks Uruguay trae de vuelta a sus tiendas las tan esperadas bebidas de la familia Pumpkin Spice, junto con emocionantes novedades como la familia de bebidas Apple Crisp, un exclusivo café espresso combinado con leche de avena,intenso sabor a manzana y azúcar morena.

Para quienes buscan alternativas refrescantes, continúan disponibles las perlas de frambuesa, que acompañan el Matcha Frío con Perlas de Frambuesa y el frutilla cream Frappuccino con perlas de frambuesa.

Por su parte, esta temporada, Starbucks® presenta dos cafés especiales: Starbucks Anniversary Blend™, una irresistible mezcla de cafés y sus notas únicas e inolvidables y, Starbucks Brasil Blend™: Un café que celebra la tradición brasileña de reunirse alrededor del café. Sus granos 100% arábica ofrecen notas de chocolate y un cuerpo balanceado, evocando la riqueza natural y diversidad cultural de Brasil.

Para acompañar las bebidas, la oferta de comida se renueva con Naranja & Berries Loaf Cake 100% vegetal y Peanut Butter Chocochips Cookie, con un rico sabor a mantequilla de maní y trozos de chocolate que te enamorarán. Perfecta tanto fría como caliente, esta galleta es un deleite irresistible en cualquier momento. Para celebrar Halloween, vuelve nuestra Halloween Donut, Halloween Cookie G&G que deslumbran no solo por su sabor si no que además por su atractivo look tenebroso.

“Esta es una de las temporadas más esperadas por nuestros clientes, quienes disfrutan año a año de el especial pumpkin. Este año innovamos en sus versiones y estamos seguros que todos quienes lo prueben quedarán encantados con la experiencia”, dijo Soledad Fantuzzi, gerente de marketing Starbucks Sudamérica. “Invitamos a todos nuestros clientes a disfrutar también de las nuevas opciones para acompañar tu bebida y de las muchas promociones que iremos anunciando en todos nuestros canales”, finalizó.

Para completar la experiencia, esta temporada llega una colección de tazas y tumblers inspirados en la energía de celebración de la época, con diseños que acompañan la primavera. Los nuevos productos serán anunciados en redes sociales para sorprender especialmente con novedades en fechas especiales como Halloween.

Acerca de Starbucks

Desde 1971, Starbucks Coffee Company está comprometida de manera ética con el abastecimiento y tostado de café arábica de la mejor calidad. Hoy en día, con más de 30,000 tiendas en 78 países, la compañía es la principal tostadora y distribuidora de cafés especializados en el mundo.

A través de nuestro inquebrantable compromiso por la excelencia y de nuestros principios, le damos vida a la Experiencia Starbucks de manera única, para cada cliente en cada taza. Para compartir nuestra experiencia, por favor visítenos en nuestras tiendas o a través de la web www.starbucks.com.uy y Facebook www.facebook.com/starbucksuruguay.