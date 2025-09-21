El Centro Unión Obrero (CUO) de la ciudad de Melo llevó adelante una nueva edición de su tradicional Baile de Presentación, una velada que convocó a socios, familias y público en general en las instalaciones de la institución.

En esta ocasión, la joven Sofía Vaz fue coronada como Reina del Centro Unión Obrero, acompañada por Abigail Jaccottet como Vice Reina, Jimena García como Princesa y Valentina García como Miss Simpatía, quienes recibieron sus distinciones en medio de los aplausos de los presentes.

El jurado encargado de evaluar a las participantes estuvo conformado por María Luisa Rodríguez, integrante de la Comisión Directiva del CUO; los estilistas Yurema Vázquez y Fernando Olivera; la diseñadora de moda Marita Silva; y la modelo y directora de la Vicky Ramos Ortiz Academia, Virginia Ramos. Como invitada especial participó Carolina Moreira, Miss Cerro Largo y actual Vice Reina de Miss Universo Uruguay.

El evento, que contó con la animación de Yesica Méndez y Andrés Diez, tuvo el apoyo de destacadas firmas locales como Joyería Rey, Joyería Bancelar, Queen Landia, Joyería París, Joyería Abelar, Palam, Visu, Lovely Estética, Esencial Tienda, Lizvin Salón de Belleza, Florería Centenario, además de la diseñadora Marita Silva y la Vicky Ramos Ortiz Academia.

En el marco de la celebración, la academia anunció la apertura de inscripciones para los cursos de maquillaje profesional y modelaje profesional, que contarán con importantes bonificaciones hasta octubre. Los interesados pueden encontrarlos en redes sociales como Vicky Ramos Ortiz.

La directiva del CUO destacó que este tipo de actividades contribuyen a mantener viva la identidad de la institución, fortaleciendo su prestigio y el vínculo con la comunidad. El objetivo que persiguen es continuar al frente del Centro Unión Obrero, para seguir enalteciendo su prestigio, trabajando de puertas abiertas a la comunidad. Asimismo, se recordó a los socios que el próximo 5 de octubre se llevarán a cabo las elecciones de autoridades en la sede del Centro Unión Obrero.