Bajo la organización de Anabel Rodríguez y con la presencia de Rosario González, directora nacional del certamen, se llevó a cabo en Montevideo una nueva edición de “Señora 4 Décadas”, teniendo como imponente escenario al histórico Castillo Idiarte Borda.

Este año, el evento incorporó por primera vez la categoría “Miss Elegancia 50+”, destinada a mujeres mayores de 50 años, reafirmando el espíritu inclusivo y celebratorio del certamen, que reconoce la belleza, actitud y trayectoria de mujeres en distintas etapas de la vida.

Ganadoras del certamen

Miss Elegancia 50+

Reina: Anabel Rodríguez

Virreina: Silvana Miranda

Princesa: María Dubikin

Reina Virtual: Sandra Curbelo

Señora 4 Décadas – Montevideo

Reina: Marcolina Umpierrez

Vice: Andrea Bermúdez

Princesa: Daniela Perdomo

La ganadora departamental representará a Montevideo en la gran final nacional, que se celebrará en el mes de noviembre en Maldonado, donde se reunirán representantes de todo el país.

Jurado y sponsors

El jurado estuvo integrado por Rosario González, Fabián Latorre, Carlos Montico, Giovana Rubiles y Laura Freitas.

Acompañaron el evento como sponsors: Dramática Alquiler de Vestidos, Aphrha Alquiler de Vestidos, Arcana MVD y M&M Viajes.

El certamen volvió a demostrar que la elegancia, la presencia y el carisma no tienen edad, consolidando un espacio donde la mujer uruguaya es reconocida en toda su plenitud.