Punta del Este, Uruguay — En una noche colmada de emoción y elegancia, el Teatro Cantegril fue escenario de una nueva edición del tradicional certamen Miss Juventud Uruguay, organizado por Eduardo Sacco y conducido magistralmente por Eunice Castro.
Entre aplausos y ovaciones, Antonela Molina fue coronada con el máximo título, convirtiéndose en Miss Juventud Uruguay 2025.
El cuadro de honor quedó conformado de la siguiente manera:
- Miss Juventud Uruguay 2025: Antonela Molina
- Primera Princesa: Julieta Acuña
- Segunda Princesa: Abril Conti
- Tercera Princesa: Brisa De la Cruz
- Cuarta Princesa: Ximena Belzarena
El evento reafirmó su prestigio como una plataforma de proyección para jóvenes talentos de todo el país, destacando no solo la belleza, sino también la personalidad, el compromiso y los valores de las participantes.