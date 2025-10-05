Punta del Este, Uruguay — En una noche colmada de emoción y elegancia, el Teatro Cantegril fue escenario de una nueva edición del tradicional certamen Miss Juventud Uruguay, organizado por Eduardo Sacco y conducido magistralmente por Eunice Castro.

Entre aplausos y ovaciones, Antonela Molina fue coronada con el máximo título, convirtiéndose en Miss Juventud Uruguay 2025.

El cuadro de honor quedó conformado de la siguiente manera:

Miss Juventud Uruguay 2025: Antonela Molina

Antonela Molina Primera Princesa: Julieta Acuña

Julieta Acuña Segunda Princesa: Abril Conti

Abril Conti Tercera Princesa: Brisa De la Cruz

Brisa De la Cruz Cuarta Princesa: Ximena Belzarena

El evento reafirmó su prestigio como una plataforma de proyección para jóvenes talentos de todo el país, destacando no solo la belleza, sino también la personalidad, el compromiso y los valores de las participantes.