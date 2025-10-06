Punta del Este, 5 de octubre — El emblemático Teatro Cantegril de Punta del Este fue escenario de una noche llena de elegancia, emoción y solidaridad con la presentación de la nueva colección de Gassanelli, la firma creada por Gabriela Assanelli, en un evento a beneficio de la Asociación Civil Juntas Podemos.

El desfile se desarrolló en el marco de la campaña de concientización #OctubreRosa, destinando sus esfuerzos a apoyar a pacientes oncológicos. La velada estuvo magistralmente conducida por Daniel Umpierrez.

Las pasarelas cobraron vida con destacadas figuras nacionales e internacionales, entre ellas:

Yanina Lucas, Miss Universo Uruguay 2024

Milagros Prida, Finalista Miss Universo Uruguay 2025

Perla Barrera, Miss Maldonado

Aylen Rosano, Miss Cultura Continental América 2025

Carla Chapa, Señora de las 4 Décadas Maldonado

Eliezer Leblanch, Mister Montevideo 2024

Julio Gadea, Mister Model Uruguay 2025

El espectáculo contó además con la participación artística de las cantantes Numi Martínez y Melina Ibañez, quienes aportaron emoción y energía al evento.

Moda con propósito

Gabriela Assanelli fue reconocida por su impronta única en la moda uruguaya. Sus clientas la definen como “una creadora capaz de transformar telas en sentimientos, sueños y pasión”, reflejando la esencia de una colección que trascendió lo estético para convertirse en un acto de empatía y apoyo humano.