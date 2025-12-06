La Academia PM Trinidad celebró con gran éxito el cierre de sus cursos anuales en las instalaciones del Círculo Policial, ofreciendo una gala llena de talento, emoción y moda.

El evento comenzó con un enérgico Opening a cargo de la coach de baile Delfina López, quien desplegó toda su creatividad y contagió al público con una coreografía vibrante.

A continuación, las alumnas protagonizaron diversas pasadas de moda:

Primera pasada BYLORE , presentando la colección Look Verano 25’–26’ .

, presentando la colección . Desfile de las más pequeñas y preadolescentes con prendas de Anhelos Indumentaria , destacando frescura y estilo juvenil.

, destacando frescura y estilo juvenil. Delfina López desfiló con su Título Internacional Teen Beauty Turismo 2026.

desfiló con su Título Internacional Teen Beauty Turismo 2026. El gran cierre llegó de la mano de la nueva colección de vestidos de Firsra, con espectaculares diseños para quinceañeras y novias de la reconocida marca Lo de Aracely.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue la participación de las madres, quienes se sumaron al desfile luciendo impresionantes vestidos de novia, aportando un toque emotivo y único al evento.

La ceremonia concluyó con la entrega de diplomas y reconocimientos a las coach Georgina Rocha y Delfina López por su dedicación y compromiso. También se otorgó un reconocimiento especial a Aracely y su esposo por su apoyo incondicional a lo largo del año.

El evento finalizó con un emotivo intercambio de regalos por parte de las alumnas hacia su directora, quien realizó un balance del año, calificándolo como increíble y lleno de logros para toda la Academia PM Trinidad.