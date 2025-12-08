Colonia fue escenario de una destacada Máster Class Internacional, organizada por Paola Molina, que reunió a 20 modelos provenientes de diferentes departamentos del país en una jornada formativa de alto nivel.

El evento contó con invitados de renombre en el ámbito de la moda y la producción:

Eduardo Avendaño , productor.

, productor. Gustavo Salas (Nacho) , maquillador profesional.

, maquillador profesional. Teresa Sosa , estilista profesional.

, estilista profesional. Richard Sosa, fotógrafo profesional.

Durante la jornada, las participantes recibieron una preparación intensiva que comenzó con una capacitación sobre la importancia de las fotografías profesionales y las polas para castings, a cargo del fotógrafo Richard Sosa, para luego realizar sus fotos de estudio.

Posteriormente, el productor Eduardo Avendaño brindó una charla práctica sobre redes sociales, venta de productos y estrategias de presencia digital. Junto al maquillador Nacho, lideraron además una completa práctica de pasarela comercial y pasarela de alta costura.

Las modelos también tuvieron la oportunidad de recibir un maquillaje de Alto Impacto para desfiles, aprendiendo técnicas profesionales aplicadas al mundo fashion.

El cierre de la formación estuvo a cargo de la estilista Teresa Sosa, quien ofreció una charla sobre cuidado capilar y enseñó un peinado elegante y fácil de realizar.

Como broche final, las participantes protagonizaron una producción fotográfica de Alta Costura con exclusivos diseños del reconocido creador Christian Bachetti.

La organización expresó su satisfacción por el éxito de esta primera edición y anunció que ya se encuentra trabajando en la segunda Máster Class, que se realizará en febrero en Montevideo.