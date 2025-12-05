Conversamos con Lourdes Rapalin, quien nos anuncia la expansión de Head Spa Relax a nivel nacional , mediante un innovador modelo de franquicias con el respaldo de Bethel Spa

Hace un año, Head Spa Relax incorporó a su oferta un exclusivo sistema de tratamiento basado en una técnica japonesa de masaje cervicocraneal. Al observar el auge de esta práctica en redes sociales, la marca decidió desarrollarla de forma profesional, creando un modelo de negocio completo, con protocolos propios y un know-how cuidadosamente trabajado durante meses.

Lourdes Rapalin, líder en el sector de wellness y cuidado personal, tras perfeccionar el concepto de Head Spa Relax, anuncia su expansión a nivel nacional a través de un modelo de franquicias accesible y rentable. Con una inversión mínima de 4.000 dólares, los emprendedores pueden adquirir una franquicia y operar bajo la marca Head Spa Relax, contando con todo el respaldo técnico, formativo y metodológico proporcionado por Bethel Spa, entidad responsable del soporte integral del modelo, con 22 años de experiencia en el rubro.

El proyecto ha sido evaluado en detalle y los estudios internos indican que la inversión inicial puede recuperarse en un plazo aproximado de tres meses, convirtiéndose en una oportunidad atractiva para quienes buscan ingresar al sector del bienestar con un concepto de alto valor y tendencia creciente.

Con esta iniciativa, Head Spa Relax consolida su presencia en el país y abre nuevas oportunidades de negocio dentro de una industria en constante expansión.