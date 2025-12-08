En la pasada jornada se llevó a cabo la primera edición del certamen “Belleza e Inspiración con Propósito”, un evento organizado por Gabriel Rojas y Angi Hernández, que tuvo lugar en la emblemática Torre de Antel.

La presentación inaugural del certamen se realizó el domingo 7 de diciembre de 2025, jornada en la que se entregaron las primeras distinciones en diversas categorías: Influencer, Cabello Lindo, Mejor Look, Mejor Actitud y Mejor Sonrisa.

La organización felicita a todas las ganadoras y ganadores, quienes continúan su camino rumbo a la coronación final, prevista para el 17 de enero de 2026.

Al comienzo hubo una presentación y entrega de diplomas de la escuela Gavidia Models.

La conducción del evento estuvo a cargo de Evangelina Pacella, quien aportó profesionalismo y calidez a una noche que celebró el talento y la autenticidad de cada participante.