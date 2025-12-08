En el marco del certamen “Belleza Inspiración con Propósito”, Gavidia Models celebró este domingo su ceremonia de graduación, en una tarde cargada de emoción, aprendizaje y grandes momentos.

El evento contó con la participación de alumnas en formación y modelos invitados, quienes desfilaron en dos pasadas: una creativa, donde cada participante expresó su estilo y personalidad, y una pasada de gala, que reflejó el trabajo técnico y el crecimiento alcanzado durante el año.

Durante la ceremonia se realizó la entrega de certificados oficiales tanto a las alumnas como a los modelos de la agencia Gavidia Eventos, reconociendo el esfuerzo, la constancia y la evolución

La directora de la escuela, Mariana Gavidia, destacó la importancia de ofrecer espacios donde el modelaje se viva desde la expresión, la disciplina y la confianza personal, agradeciendo al certamen “Belleza Inspiración con Propósito” por abrir sus puertas y permitir integrar esta instancia tan significativa.

Gavidia Models continúa consolidando su propuesta formativa en pasarela, expresión y comunicación, apostando al desarrollo integral de sus estudiantes y modelos.