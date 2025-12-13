Sharon Rodrígues Academy realizó su esperado desfile de graduación 2025, marcando el cierre de un nuevo ciclo formativo y reafirmando su compromiso con una enseñanza que va más allá del modelaje, priorizando el crecimiento personal, la confianza y el trabajo en equipo.

Sharon Rodrígues, modelo, mentora en desarrollo personal y directora de la academia, cuenta con más de 10 años de trayectoria en el mundo del modelaje y 5 años dedicados a la formación de nuevas generaciones. Su academia se ha consolidado como un espacio donde el compañerismo y la motivación ocupan un lugar central, formando no solo modelos, sino personas seguras, conscientes de su valor y comprometidas con su proceso personal.

A lo largo de su carrera, Sharon ha representado a Uruguay en Europa en dos oportunidades, participando en certámenes internacionales en España e Italia, donde obtuvo un destacado reconocimiento tanto por su desempeño profesional como por su rol de referente y mentora.

La jornada estuvo cargada de emoción y celebración con el desfile de cierre de curso, un evento que reflejó el camino recorrido por cada alumno y alumna. La conducción estuvo a cargo de Eunice Castro, quien aportó su calidez y profesionalismo acompañando cada momento del desfile. La apertura del evento fue realizada por la academia de baile KV Studio, sumando dinamismo y energía a la propuesta.

El equipo formativo de Sharon Rodrígues Academy se completa con el acompañamiento de Kelvin Vaamonde, coach de pasarela y expresión, quien junto a Sharon trabaja en la formación integral de los estudiantes.

El evento contó con el valioso apoyo de marcas y profesionales que acompañaron este proyecto con gran compromiso: Paola Santos, diseñadora reconocida por sus piezas únicas pintadas a mano con mensajes motivadores; Dress For You, marca referente en vestidos para ocasiones especiales; Eugenia Rodríguez, quien acompañó con su marca y su inspiradora historia; Organic Pro, línea de productos profesionales para el cuidado capilar; KIEPE Distribuidora, apoyando al rubro profesional de la peluquería con productos y herramientas de alta calidad; los equipos de maquillaje y peluquería Vane Studio, Fioreluxe Makeup y Verónica Capurro; los fotógrafos Richard Sosa y Sebasph; y la Dra. Joana Antonio, especialista en tratamientos estéticos, quien acompaña y motiva a muchas de las alumnas desde su rol profesional.

“Fue una experiencia maravillosa, muy emotiva y significativa. Ver a cada alumno brillar, superar miedos y disfrutar el proceso confirma que este camino vale la pena. Mi misión es acompañar, motivar y demostrar que cuando hay trabajo, respeto y unión, los sueños se construyen paso a paso”, expresó Sharon Rodrígues.

El desfile de graduación 2025 dejó en claro que Sharon Rodrígues Academy no es solo una academia de modelaje, sino un espacio de transformación personal, donde cada historia importa y cada logro se celebra.

El evento contó además con un agradecimiento especial a Mechi, de la marca Emperaté, emprendimiento uruguayo de blends artesanales y experiencias sensoriales, creado para invitarnos a volver al presente, un sorbo a la vez. Más información en Instagram: @emperate.uy.