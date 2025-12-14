Punta del Este dio inicio oficial a la temporada 2026 el pasado 13 de diciembre con la realización de Punta Fashion Wave Internacional, una destacada gala de moda, arte y entretenimiento producida por Perla Negra Producciones, que tuvo lugar en el imponente Anfiteatro de Solanas.

El evento reunió a referentes del diseño, la creatividad y el espectáculo en una noche donde el glamour y la innovación fueron protagonistas. Con una puesta en escena de alto nivel, el encuentro ofreció una experiencia integral que combinó desfiles de moda, música en vivo, expresiones artísticas, propuestas de belleza y degustaciones gourmet, consolidándose como una velada multisensorial que cautivó al público presente.

En pasarela se presentaron colecciones de reconocidos diseñadores nacionales e internacionales como Werner Christ, Surfitto, Tricot, Olimareñas, Nina B, Elza, Dress, Damiano, Gina, Fátima Silva, Ciao Bella y Aiyana, acompañados por más de 40 modelos, quienes desplegaron elegancia y diversidad estética.

El maquillaje estuvo a cargo de Alexa Sánchez y Cristina Jara, mientras que el estilismo fue realizado por Verónica Godoy y Luis Pérez. La conducción de la gala estuvo en manos de Laura Martínez y Miguel Solís, aportando dinamismo y profesionalismo al evento.

La propuesta se completó con una cuidada degustación de Giménez Méndez y Ziba Alfajores, así como con la exposición de arte de la artista plástica Micaela Goñi y el trabajo fotográfico de Javier Fullana. El acompañamiento y coaching estuvo a cargo de Rolando de la Ossa.

Dirigido a un público ABC1, Punta Fashion Wave Internacional reafirmó el posicionamiento de Punta del Este como un polo creativo y destino de excelencia para el entretenimiento de alta gama en Sudamérica, además de consolidarse como una plataforma internacional para talentos, marcas y creativos.

Con una convocatoria destacada y una propuesta innovadora, la gala se proyecta como un nuevo hito dentro de la agenda cultural y social del país, marcando el inicio de una temporada 2026 que promete brillo, arte y sofisticación.