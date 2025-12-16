En el día de ayer se vivió una puesta en escena espectacular en los Desfiles de Graduación de la Generación 2025 del Instituto de Modelos Miss Uruguay en Opta Coliving, donde se disfrutó de la presencia de más de 100 modelos en pasarela.

Una jornada maravillosa y emocionante, con dos instancias de desfiles, en donde el público disfrutó de la pasarela de alumnos de los cursos de niños y de jóvenes, inicial y avanzado de modelaje profesional, luciendo colecciones de indumentaria, calzado y accesorios, y de las alumnas de MISSES PRO, el curso de preparación integral para certámenes.

Los eventos contaron con la conducción de Lola De los Santos, Miguel Arispe y Cinthia Amorin, y deslumbró la presencia de gran cantidad de marcas que apoyaron el evento y llenaron de obsequios al público.

Se contó además con la presencia de Yanina Lucas, Miss Universo Uruguay 2024 y Gala Brajus, Miss Uruguay RIC 2025 quienes fueron encargadas de coronar oficialmente a Valentina Sención, Miss Uruguay RIC 2025, quien fue seleccionada por Miss Uruguay para viajar en enero a Colombia a representar a nuestros país en el prestigioso certamen Reinado Internacional del Café.

Acompañaron este magnífico evento las marcas que lucieron sus colecciones y anticiparon el Verano 2026. Se destaca la presencia de Ipanema, Azaleia, Kovu, Punto Óptico, Serrana, Turkkana, Next Trajes, Rockea tu look, Lola Dress y Amaris.

Auspiciaron este evento USHAS, ACHO, Framesi, Don Pedro, Confitería Juanes, Florestal, Power Candy y Cachafaz.

El maquillaje de las modelos estuvo a cargo del staff de Glow Makeup.

Richard Sosa para Neturuguay y el staff de alumnos de la Escuela Uruguaya de Fotografía fueron los encargados de realizar la cobertura audiovisual del evento.

Para la finalización del desfile la Organización Miss Uruguay realizó la entrega de diplomas mientras su directora Cinthia Amorin, brindaba unas cálidas palabras destacando que se sentía orgullosa y feliz por el trabajo y el enorme crecimiento de los alumnos durante el transcurso de este año, agradeciendo a los familiares por el apoyo que le brindan a los chicos y por la confianza depositada en todo el equipo de la Organización, y alentándonos a soñar en grande «esta noche fue un sueño hecho realidad para muchos alumnos, los invito a seguir la fórmula de animarse a soñar y trabajar por ello para continuar conquistando sus sueños, aquí estaré siempre para apoyarlos y disfrutar de verlos brillar», dijo.

Miss Uruguay desea realizar un especial agradecimiento a las alumnas egresadas Victoria Dutra, Franyoca Lucas, Agustina Leis, Leticia Farías, Belen Martínez y a Antonella Alvez y Karen del Río por su enorme colaboración en backstage para que el desfile fuera un éxito rotundo.

Las inscripciones para los cursos 2026 de MISSES PRO y de Modelaje Profesional Básico y Avanzado, tanto de jóvenes como de niños, ya se encuentran abiertas! Podes comunicarte al 099 936 818 para solicitar información e inscribirte.

Felicitamos a la Organización y a todos los alumnos egresados por este espectacular cierre de año.