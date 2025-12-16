La Academia Vicky Ramos Ortiz, la academia de imagen número uno de la región, celebró con orgullo la graduación de la Generación 2025. El evento se llevó a cabo en el prestigioso Centro Unión Obrero, un espacio que brilló con luz propia para recibir a los 35 nuevos graduados.

Con 9 años de trayectoria en la ciudad de Melo, la academia, especializada en cursos de modelaje y maquillaje profesional, sorprendió al público con una puesta en escena espectacular, cuidada en cada detalle y capaz de dejar a todos los presentes completamente atónitos.

Durante la velada se presentaron destacadas colecciones de Amatipe Uy, Perfect To Me Woman, Taller de Myma, Tienda Dreams, Benisa Modas, Striff Jeans, Silglo XXI Modas, Raidistas y Alejandra R Boutique, aportando variedad, estilo y tendencias a la pasarela.

Los peinados estuvieron a cargo de Yurema Vázquez, quien realzó la imagen de las modelos con propuestas elegantes y actuales.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la propuesta de “Los Mejores Looks”, una iniciativa que premió el estilo y el buen gusto del público asistente. Los ganadores recibieron obsequios de Punto Óptica, Taller de Myma, Tienda Dreams, Benisa Modas, Manroda, Perfect To Me Woman, Lencería Marce y Amatipe Uy.

La transmisión en vivo de esta instancia estuvo a cargo de la modelo Lety Da Silva.

Las profesoras de los cursos profesionales fueron Virginia Ramos en Modelaje y Mara Campelo en Maquillaje, pilares fundamentales en la formación de los nuevos egresados.

La conducción general del desfile estuvo a cargo de Yesica Méndez, quien acompañó la noche con profesionalismo y calidez.

Finalmente, se anunció que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos 2026, disponibles a través del sitio web www.vickyramosortiz.com o por WhatsApp al +598 91 889 165.