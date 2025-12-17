El domingo 14 de diciembre, EMA Models realizó su desfile anual de cierre de año, reuniendo a más de 300 personas, con localidades agotadas.

Familiares y amigos acompañaron a los alumnos en una noche cargada de emoción, orgullo y celebración.

Este no fue un desfile más, sino la instancia donde los modelos pudieron plasmar frente al público todo el trabajo realizado durante un año, enfocado en actitud, técnica y valores, pilares fundamentales de la formación de EMA Models. Cada pasada representó un proceso personal y profesional, y el cumplimiento de un sueño largamente trabajado.

En esta edición participaron los 60 modelos que formaron parte del Curso de Modelaje Profesional en Técnicas Masculinas, bajo la docencia de Santiago Gómez; el Curso de Modelaje Profesional en Técnicas Femeninas; y el Curso Avanzado en Técnicas Femeninas, a cargo de Luana Laporta, todos bajo la dirección de Leti Fernández Feijoo.

EMA Models se destaca como la única escuela que ofrece cursos separados en técnicas femeninas y masculinas, con docentes especializados en cada área, brindando una formación específica, profesional y adaptada a cada perfil.

Durante el desfile, los modelos lucieron diseños de reconocidas marcas que acompañaron la propuesta en pasarela: Marcel Calzados, Dolce Ragazza, Pepita Dash, Retro, Valente, Lana Mara, Vernal, Renfa, Juanpi Rivero, Rita, Viviana Méndez Moda y Nati Duré.

En pasarela estuvieron presentes los sponsors Samsung, Dermocel y Constru Dry, siendo este último el encargado de remodelar y dar forma a la primera escuela propia de EMA Models, un espacio especialmente diseñado, pensado y construido para potenciar la experiencia formativa y el desarrollo de las clases.

El equipo de estilismo en pelo estuvo a cargo de Único Hair Lab y Fanny Jara con su equipo de alumnas, mientras que el maquillaje fue realizado por el staff de Lu Penni.

El orden y acompañamiento en backstage estuvo liderado por los docentes Luana Laporta, Fiorella Navatta y Juanpi Rivero, junto al apoyo de exalumnos de la escuela: Zoe Miñoz, Imana Silveira y Florencia Puriza, reafirmando el fuerte sentido de comunidad que caracteriza a EMA Models.

La cobertura en video estuvo a cargo de Guillermo Pastorini, el registro en redes sociales por Daniela Martínez, y la host de redes del evento fue la modelo y exalumna Guada Marrero. La cobertura fotográfica estuvo a cargo de Nadia Moreira y Juanjo Vázquez. La organización del salón y la recepción de invitados fue realizada por Juan Pedro Gómez, Ignacio Molina y Yamila Estevez.

De cara al futuro, EMA Models anunció una promoción especial: quienes guarden su lugar antes del 31 de diciembre, mantendrán el valor 2025 durante todo el 2026.

Más que un desfile, esta edición volvió a reflejar el espíritu de EMA Models: un espacio donde la formación, la actitud y los valores se transforman en seguridad, presencia y crecimiento personal.

Gracias a quienes acompañaron y compartieron este 2025. EMA Models ya se prepara para recibir a quienes quieran ser parte del team de modelos 2026.

Para más información sobre cursos e inscripciones, visitá su Instagram @emamodelsok o comunicate por WhatsApp al 099 136 434.

FOTOS: JUANJO VÁZQUEZ