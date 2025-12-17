Montevideo se prepara para recibir una propuesta artística de alcance internacional con la llegada de la muestra de Ágatha Ruiz de la Prada, ícono del diseño español y figura de referencia mundial. El Ministerio de Turismo acompañó el lanzamiento oficial de esta exposición que reúne más de 40 años de trayectoria de la reconocida creadora, abarcando no solo el diseño de moda, sino también las artes plásticas, el dibujo publicitario, afiches cinematográficos y algunas de sus piezas industriales más emblemáticas.

La exposición, que ha recorrido museos y ciudades emblemáticas de distintos países, se presentará en el Museo Torres García, uno de los espacios culturales más prestigiosos de Montevideo y del país. La elección de este museo genera un diálogo singular entre el universo visual, colorido y disruptivo de Ágatha Ruiz de la Prada y la obra de Joaquín Torres García, poniendo en valor el cruce entre arte, diseño y moda en un entorno patrimonial de referencia.

Durante la presentación, la subsecretaria de Turismo, Ana Claudia Caram, destacó el carácter pionero e innovador de la propuesta, así como el trabajo interinstitucional que hizo posible la llegada de la muestra a Uruguay. Asimismo, subrayó la importancia de incorporar la moda y el diseño como expresiones culturales capaces de fortalecer el posicionamiento internacional del país, complementando su identidad turística más allá de los paisajes naturales.

En ese sentido, Caram remarcó el valor simbólico de que la exposición se realice en el Museo Torres García, en plena Ciudad Vieja, como parte de una estrategia que busca potenciar la presencia de grandes referentes culturales y promover nuevas miradas que convoquen tanto al público local como a visitantes extranjeros.

Por su parte, María Inés Rodríguez, directora de Montevideo Fashion Week y representante y productora de Ágatha Ruiz de la Prada en Uruguay, señaló que esta exposición es el resultado de más de dos décadas de trabajo sostenido en la proyección internacional del diseño uruguayo. Destacó además el impacto positivo que este tipo de eventos genera en la visibilidad del país y en su posicionamiento turístico y cultural, así como el complejo proceso logístico y de gestión que implicó concretar una muestra de estas características.

El embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz, valoró especialmente la profundidad de los vínculos culturales entre ambos países y celebró que la moda forme parte de una concepción amplia de la cultura. En ese marco, resaltó la relevancia de que una figura como Ágatha Ruiz de la Prada exponga en Montevideo y el significado de hacerlo en el Museo Torres García, generando un diálogo artístico entre dos universos creativos unidos por el color, la geometría y una fuerte identidad visual.

Finalmente, el director del Museo Torres García, Alejandro Díaz, destacó el carácter inédito de la exposición en Uruguay y la decisión de ubicar el diseño y la moda en el lugar del arte que les corresponde. La muestra ocupa tres plantas del museo e incluye vestuarios que recorren cuatro décadas de la trayectoria de la diseñadora, afiches, collages originales, piezas creadas especialmente para esta instancia y una selección de los trajes diseñados por Ágatha Ruiz de la Prada para el Ballet Nacional del Sodre en La Bella Durmiente.

La exposición se integra además a las celebraciones por los 150 años del nacimiento de Joaquín Torres García, consolidando una propuesta diversa y contemporánea que invita a descubrir nuevas formas de diálogo cultural. La muestra permanecerá abierta durante los próximos meses y se presenta como una oportunidad única para disfrutar de una experiencia artística de proyección internacional en el corazón de Montevideo.