Este jueves, el Hotel Radisson Victoria Plaza fue escenario de una noche verdaderamente inolvidable, donde se celebró el Gran Desfile de Graduación de Latin Models, un evento marcado por la emoción, el profesionalismo y la pasión compartida.

Desde la organización, se agradece profundamente a todas las marcas que confiaron y formaron parte de esta gran experiencia, vistiendo a las modelos y elevando cada pasada de la pasarela: Minot, Dolce Ragazza, Hola Marti, Princesa by Fitness, África Soho, Eterna, los accesorios de Paw, las carteras de Kreta y los lentes de Óptica Nova.

La pasada de gala brilló especialmente gracias a los vestidos de Aeternum, Carpe Diem, Rent Store Glow y Dress for You, que aportaron elegancia y sofisticación a un momento único.

Los invitados se deleitaron con los exquisitos helados de Chelato y los inconfundibles alfajores de Juana la Loca, mientras que la diversión estuvo garantizada de principio a fin gracias a S.O.S Cabinas.

El evento contó con una producción de primer nivel a cargo de Martín Grossi, logrando una graduación a todo nivel. Un agradecimiento especial para Lupe Madero, encargada de acompañar a cada modelo para que saliera a pasarela con tranquilidad y disfrute total; Victoria González, quien cubrió cada detalle en redes sociales; y Karen del Río, junto a muchas asesoras más, responsables de que el backstage funcionara de manera organizada y armoniosa.

Más de 670 personas acompañaron el desfile, colmando la sala de aplausos y emoción. Con enorme orgullo, se celebró la graduación de 170 modelos, quienes culminaron una etapa de formación y esfuerzo con una noche soñada.

Sin dudas, fue un evento inolvidable, el cierre perfecto para despedir este 2025 a lo grande, consolidando a Latin Models como un espacio único, de excelencia y referencia en el mundo de la moda.