Con gran convocatoria y un marco de excelencia, se llevó a cabo la 11ª edición del tradicional certamen BETHEL MODEL GLAM INTERNACIONAL, organizado por Bethel Spa, teniendo como escenario el Hotel Regency Way de Montevideo.

El evento reunió a participantes de distintos puntos del país, consolidándose una vez más como uno de los certámenes de modelaje más destacados a nivel nacional, celebrando la elegancia, el talento y la proyección de nuevas figuras en diferentes categorías.

Categoría MISS

La corona de Reina fue obtenida por Brunella Chevalier, representante de Tarariras, departamento de Colonia.

El título de Primera Princesa correspondió a Loreley Lemos, de Tacuarembó.

La distinción Miss Redes Sociales fue para Camila Santos, de Las Piedras, destacándose por su impacto y apoyo en plataformas digitales.

Categoría TEEN

En la categoría juvenil, la Reina Teen fue Julieta Sebastiani, de Montevideo, mientras que Belén Vaz, también de Montevideo, obtuvo el título de Primera Princesa Teen.

El reconocimiento Teen Redes Sociales fue para Victoria Veleda, representante de Las Piedras.

Categoría SEÑORAS

En la categoría Señoras, la corona de Reina fue otorgada a Génesis Quiaragua, de Montevideo, y el título de Vice Reina fue para Bárbara Barreiro, de Salinas, departamento de Canelones.

Jurado

El certamen contó con un jurado de destacadas figuras del ámbito de la moda, la belleza y el estilismo, integrado por Silvana Miguez, de Punto Red; Marianela Massa, de Massa Joyas Finas; Macarena R. Valle, de La Tiendita; Álvaro López, coiffeur y estilista; Nicole Sosa, Teen Bethel Model Glam Internacional 2024; y Romina Aldabe, docente de la Escuela de Modelos de Tacuarembó.

La 11ª edición de Bethel Model Glam Internacional reafirmó el compromiso de Bethel Spa con la formación, la inclusión y el desarrollo artístico, brindando una plataforma de crecimiento y visibilidad a mujeres de distintas edades y regiones del país.

