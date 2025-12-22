Modelaje Studio llevó adelante su desfile de graduación de cierre de año con un imponente Fashion Show denominado “Tormenta Rosa”, un evento que marcó el broche final del ciclo lectivo 2025 y reunió a alumnas de distintos niveles de formación.

La propuesta contó con la participación del Grupo 1 Avanzado y el Grupo 3 Inicial, quienes demostraron sobre la pasarela todo lo aprendido a lo largo del año, reflejando crecimiento, técnica y evolución en el arte del modelaje. El desfile se destacó por su cuidada producción y por una puesta en escena dinámica, con pasadas temáticas especialmente diseñadas para cada uno de los seis grupos que integran la escuela.

A lo largo de la noche, el público pudo disfrutar de una variada y atractiva sucesión de estilos y conceptos, entre los que se destacaron: Pasada Rosa, VIP, Rojo Engomado, Victoriana, Piratas, Total Jeans, Ana Luz Atelier, Crochet, Alta Costura 2P, Diosas Griegas, Haditas, Ángeles, Dulce Encanto y desfile de las chicas de la Academia, culminando con el emotivo final de Graduación, uno de los momentos más celebrados del evento.

El desfile tuvo lugar en el Hotel Esplendor Montevideo, un espacio que aportó elegancia y jerarquía a la propuesta, acompañando una noche cargada de moda, creatividad y emoción. “Tormenta Rosa” reafirmó el compromiso de Modelaje Studio con la formación integral de sus alumnas y consolidó su cierre de año como una verdadera experiencia artística y profesional.