El Instituto Bethel, reconocido como la escuela de modelos con mayor cantidad de alumnos egresados del país y con más de 20 años de trayectoria, realizó su tradicional Desfile de Egresados en el prestigioso Regency Way de Montevideo.

El evento reunió a estudiantes de distintas sedes del país, reflejando el crecimiento y la consolidación de la institución a nivel nacional. Participaron las Escuelas de Tacuarembó, bajo la dirección de la docente Romina Aldabe; de Paysandú, con la docente Dayana Medina; y las alumnas de Montevideo, acompañadas por Lucero Aviega.

Durante la jornada, los egresados demostraron en pasarela todo lo aprendido a lo largo de su formación, destacándose el profesionalismo, la seguridad escénica y la evolución personal de cada alumno.

Además, el Instituto Bethel presentó a su Escuela de Baile, dirigida por la docente Natalia Salomé, sumando ritmo y dinamismo a una noche que combinó moda, formación y espectáculo.

Con este desfile, Bethel reafirma su liderazgo en la formación de modelos y artistas, celebrando dos décadas de compromiso con la enseñanza, la proyección profesional y el desarrollo integral de sus estudiantes.