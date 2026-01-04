El pasado 3 de enero de 2026 se desarrolló con gran marco de público la 37ª edición del certamen Reina de la Playa de Fraile Muerto, uno de los eventos más tradicionales de la región, donde se coronó a la nueva reina, vice reina y princesa, representantes oficiales de la ciudad.

Como ocurre cada año, fueron muchas las jóvenes que se inscribieron para participar de este prestigioso certamen. Tras un exhaustivo casting, la organización seleccionó a 15 finalistas, quienes protagonizaron una noche colmada de emoción, elegancia y compañerismo. El certamen destacó valores como la simpatía, la humildad, los buenos modales y el apoyo mutuo entre las participantes.

Además de los títulos principales, durante la velada se eligió a Miss Popularidad, premio otorgado a la candidata más votada a través de redes sociales mediante el Instagram oficial @municipiofrailemuerto, reconociendo la interacción del público. Esta distinción incluyó obsequios de los auspiciantes y un premio en efectivo de $5.000, otorgado por el Municipio.

Jurado

El jurado estuvo integrado por autoridades, referentes institucionales, profesionales del rubro de la estética y reinas invitadas, quienes tuvieron la responsabilidad de evaluar a las participantes:

Marcela Licha – Encargada de Educación de Cerro Largo Lizeth Ruiz – Directora de Turismo de Cerro Largo Gastón Nauar – Alcalde del Municipio de Fraile Muerto Alejandro Moreira – Concejal Laura Olivera – Concejal Henri Hernández – Concejal José Olivera – Concejal Liliana La Dereche – Liga de Trabajo de Fraile Muerto Verónica García – Manos del Uruguay Graciela Fábrica – Estilista de la ciudad de Fraile Muerto Marcia Lucas – Reina de los 100 años de Fraile Muerto Elena Fernández – Asesora de Imagen Mara Campelo – Maquillista Profesional y Asesora de Imagen Además, participaron del desfile especial:

Maite Núñez – Miss Latinoamérica Uruguay 2025

Carolina Moreira – Miss Cerro Largo y Primera Finalista de Miss Universo Uruguay

Valeria Baladán – Miss Universo Uruguay 2025

Amanda García – Reina de la Playa de Fraile Muerto 2025

Pasarela y producción estética

Las finalistas desfilaron en tres instancias: una primera pasada en bikini, luego una pasada con prendas de Manos del Uruguay, y finalmente la pasada de gala con vestidos de fiesta de Boutique Ozzadas.

Los maquillajes estuvieron a cargo de Mara Campelo, Carolina Moreira y Aldana Olivera, mientras que los peinados fueron realizados por Berenice García, Daniela Muela y Alice Ramos, logrando una presentación de alto nivel estético.

Auspiciantes del festival

El evento contó con el auspicio del 118º Aniversario del Gobierno de Cerro Largo, ANTEL, el Municipio de Tres Islas, la Liga de Trabajo de Fraile Muerto, la Juventud Ruralista de Fraile Muerto, Joyería Abelar, Gonzalito Repuestos, Barraca Difra, ANCAP Fraile Muerto, Gomería Elena, Noelgatur, Provisión Plaza, Panadería Big Family, Ferretería El Arco, Panadería Toledo, Mueblería Tres Hermanos, Red Pagos, Niño Indumentaria de Trabajo, Supertodo 118, Barraca Recafer, Marimar, ANCAP Germán Recalde, Visú El Cerro, Chochi Modas, Guille y Grupos Asociados, A lo Bestia, Luminar, Infotrack, Carnicería El Arco y Joyería Rey.

Obsequios para las participantes

Las finalistas recibieron obsequios de las siguientes instituciones y comercios:

Liga de Trabajo de Fraile Muerto (100 dólares), Club de Leones de Fraile Muerto, Municipio de Cerro de las Cuentas, Sagro (premio $1.000), Peluquería Silvana, Autoservice Mares, SuÓptica, Heladería Cala, Provisión Las Margaritas, Almacén E y D de Eduardo y Doris, Carmela Store de Yenifer Arellano, Max Modas, Osa Olivera, Transporte Saravia, Papelería Lo de Lucy, Núñez Transporte y Turismo, Farmacia El Fraile, Peluquería Bere, Carrito Los Nietitos, Tienda Ana Caldas, Peluquería Tu Mejor Versión, La Flotta, Tienda La Petit Bambino, Farmacia Sualey, Almacén La Palma, Turismar, Polos News, Taller El Bahía, Almacén de Nancy, Villa Juana, Gestoría Siglo 21, Tienda Guapas Modas, Kiosko La Terminal, Peluquería Graciela Fábrica, Natalia González, Victoria González Maquillajes, Vicky Barrios – Viva Ropa Interior, Vanesa Fontes – Peluquería Tu Mejor Versión, Almacén Albor de Jimena Ferreira, Alba Accesorios de Natalia González, Proviyon, Alfajores Guenoa, Mara Campelo y Joyería Rey.

Ganadoras y premios

Por parte del Municipio de Fraile Muerto, los premios en efectivo fueron los siguientes:

Reina: $20.000

Vice Reina: $12.000

Princesa: $8.000

Miss Popularidad: $5.000

Las ganadoras de la noche fueron:

Reina de la Playa de Fraile Muerto 2026: Sofía Vaz

Vice Reina: Tiziana Cuenca

Princesa: Shamira Morales

Miss Popularidad: Verónica López

La organización del evento estuvo a cargo del Municipio de Fraile Muerto junto a Vicky Ramos Ortiz, y la conducción fue realizada por Yesica Méndez y Fredy Rodríguez.

La 37ª edición de Reina de la Playa de Fraile Muerto volvió a consolidarse como uno de los eventos más importantes del verano, destacando la participación juvenil y el fuerte apoyo institucional y comercial de la comunidad.