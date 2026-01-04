Una nueva edición del evento Fashionably 2026 se llevó a cabo en el exclusivo entorno de Laguna de los Cisnes, consolidándose como una de las pasarelas destacadas de la temporada. La producción general estuvo a cargo de Flavia Pintos, quien reunió a referentes de la moda y el diseño en una jornada marcada por el estilo y la elegancia.

En esta ocasión, Atrévete Boutique fue protagonista con la presentación de su Colección Verano 2026 de Moda Playa exclusiva, una propuesta fresca y actual que incluyó bikinis, mallas y accesorios, pensados para realzar la silueta y acompañar las tendencias del verano.

La marca, que cuenta con local físico en la ciudad de Chuy, continúa fortaleciendo su presencia a nivel regional, combinando diseño, calidad y una identidad propia que se refleja en cada una de sus piezas.

El evento contó con el valioso trabajo de un equipo profesional, a quienes la organización y la marca agradecen especialmente:

Una noche donde la moda, el talento y la creatividad se fusionaron en un escenario natural incomparable, reafirmando el crecimiento y proyección de Atrévete Boutique en el mundo de la moda playa.