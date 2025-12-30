Montevideo, Uruguay – EMA Models culminó el 2025 con una sesión de fotos especial protagonizada por alumnas del Grupo Avanzado, realizada en la zona de Carrasco, Montevideo. Las imágenes de esta producción estuvieron a cargo del fotógrafo Richard Sosa, quien acompañó el cierre de un proceso formativo de dos años marcado por el crecimiento profesional y personal de las estudiantes.

La jornada no solo tuvo como objetivo la realización de la sesión fotográfica, sino que también fue un espacio de reflexión, donde las alumnas compartieron sus experiencias, aprendizajes y transformaciones a lo largo de su formación en la institución dirigida por Leticia Fernández Feijoo.

MELANIE DEBESES

Melanie Debeses destacó que su paso por EMA Models fue un proceso muy completo y transformador. Subrayó la formación integral que reciben las alumnas, abarcando pasarela, maquillaje, peinado, sesiones de fotos, poses y desenvolvimiento en distintos contextos, lo que brinda una base sólida para enfrentar el mundo del modelaje con seguridad, responsabilidad y confianza.

CAMILA ARAÚJO

Camila Araujo relató el cambio profundo que vivió en su actitud y seguridad personal. Desde un inicio marcado por dudas e inseguridades, logró superar miedos vinculados a la exposición, las sesiones fotográficas y la pasarela. Ese proceso la llevó a ganar confianza y descubrir el gusto por comunicar y transmitir mensajes con propósito.

CARMELA GUTIÉRREZ

Carmela Gutiérrez señaló que uno de sus mayores desafíos fue animarse a mostrarse en redes sociales y asumirse como modelo, dejando atrás prejuicios y estereotipos sobre los estándares físicos. Destacó el acompañamiento constante del equipo de EMA Models y el valor de la comunidad que se forma entre las alumnas, basada en el apoyo mutuo y lejos de la competencia.

LUCIA BORCHES

Lucía Borches resaltó especialmente el ambiente de la escuela, la dedicación y la buena energía de profesoras, profesionales y compañeras. Definió su experiencia en EMA Models como una de las mejores de su vida, valorando el amor, la contención y las ganas de compartir que se generan en cada instancia.

MARIA NOEL MACCIÓ

María Noel Macció puso énfasis en las experiencias prácticas que surgen a lo largo de la carrera, considerándolas la mejor forma de aprendizaje. También destacó el clima cercano y humano, desde la dirección hasta cada uno de los profesionales que forman parte del equipo docente.

En relación a las oportunidades profesionales, Melanie Debeses recordó su participación en programas de Canal 4, videoclips y sesiones de fotos con fotógrafos profesionales, experiencias que le permitieron crecer y comprender que el proceso del modelaje incluye tanto ser elegida como aprender de cada instancia.

Sobre las herramientas adquiridas, Camila Araujo mencionó la seguridad frente a cámara, el manejo de la imagen personal, el conocimiento sobre vestuario y maquillaje para castings específicos, y la creación de contenido como competencias clave para su carrera.

KATHERINE ZUMPANO

Finalmente, Katherine Zumpano expresó que su mayor aprendizaje personal fue comprender que la seguridad nace desde adentro, aprender a confiar en sí misma y aceptar sus procesos. En la misma línea, María Noel Macció resumió su experiencia en dos conceptos fundamentales: amor propio y confianza.

EMA Models reafirma su compromiso con una formación integral que combina técnica, experiencia real y crecimiento personal.