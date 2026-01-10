Se realizó una nueva edición de Fashionably, el ciclo de verano más exitoso organizado por Flavia Pintos, y en esta oportunidad la protagonista fue la marca Madre Mía, que presentó su más reciente colección en el imponente entorno natural de Laguna de los Cisnes, uno de los escenarios más paradisíacos de Punta del Este.

Madre Mía, tienda online especializada en bikinis y accesorios para la mujer moderna y segura de sí misma, se inspira en la belleza natural y la energía con estilo para crear diseños pensados para realzar la autenticidad y el brillo propio de cada mujer.

Durante el desfile se presentó la colección de bikinis para la temporada, acompañada por vestidos y conjuntos con transparencias, piezas infaltables para el after beach, además de accesorios cuidadosamente seleccionados para completar looks frescos, sofisticados y actuales.

Como cierre y reafirmando el posicionamiento de la marca en el mercado, se presentó un modelo de conjunto de ropa interior, ideal para el uso diario, confeccionado 100% en algodón, destacándose por su durabilidad y, especialmente, por su comodidad.

Todos los productos de la marca pueden encontrarse en la web www.madre-mia.uy, así como en sus redes sociales Instagram @madremia_uy y TikTok @madremiauy, donde la firma continúa consolidando su comunidad.

Madre Mía cuenta además con un showroom en Montevideo, que funciona con agenda previa. Para consultas y coordinación se puede contactar vía WhatsApp al 095 711 786. La marca realiza envíos a todo el país.

El desfile contó con los peinados de Rosita Paiva, make up de Sergio Quintana, la participación del staff de modelos de Valentino Bookings, fotografía de Matías Palermo para NetUruguay, y el traslado a cargo de SENA Transporte y Turismo.

Una vez más, Fashionably reafirmó su lugar como una de las plataformas más destacadas de la temporada, fusionando moda, estilo y escenarios únicos del verano esteño.