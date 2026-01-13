Alta costura internacional, figuras destacadas y un fuerte mensaje solidario marcaron uno de los grandes eventos del verano 2026.

En el imponente marco natural de los jardines del Hotel Jean Clevers, se realizó una nueva edición de Pasarela Solidaria Punta Late por la Vida, a beneficio de CEREMA. El evento fue conducido por Eunice Castro, con producción ejecutiva de Mirian Botello y producción de moda a cargo de Sol Miranda.

Diseñadores de Argentina, Uruguay, Paraguay y Dubái presentaron creaciones de alta costura en una pasarela única que recorrió puentes, jardines y lagos del emblemático hotel, ante la presencia de invitados especiales y numeroso público. El desfile fue transmitido en vivo para Uruguay y Argentina.

La madrina del evento fue Elina Costantini, quien recibió joyas de Rubí Rubí y del diseñador Ariel Scornik, además de flores, como reconocimiento a su compromiso con la causa. Costantini se manifestó honrada por la distinción y destacó la importancia de CEREMA para la comunidad local y nacional, así como la necesidad de visibilizar y generar apoyos económicos que permitan sostener su valiosa labor.

Participaron los diseñadores Soraya Bittar, Juan Vitto, Mario del Puerto, Ico Batista, Charo by Celeste Romero, Aisha Heller, Ibraina y Ariel Scornik, quien además entregó una joya de su autoría a la madrina del desfile.

El presidente de CEREMA, Gustavo Borthagaray, subrayó que este evento, además de su alto nivel artístico y profesional, representa un apoyo fundamental para la institución, que se financia 100% a través de donaciones. La producción del evento agradeció especialmente el respaldo de la Intendencia de Maldonado y de los municipios de Punta del Este y Maldonado.

Con una duración aproximada de dos horas, Pasarela Solidaria Punta Late por la Vida se consolida como uno de los eventos sociales y solidarios más destacados del verano 2026.

Todos los que deseen colaborar con CEREMA pueden realizar sus donaciones a través de Donafacil.uy