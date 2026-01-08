El pasado 7 de enero, a las 17:30 horas, se llevó a cabo el Summer Runway 2026, un exclusivo Desfile de Alta Costura que tuvo lugar en el emblemático Trump Tower Punta del Este, consolidándose como uno de los eventos de moda más destacados de la temporada.

Con la producción de Marcia Blanco y Renato Papiccio, el evento reunió a reconocidos diseñadores de alta costura y joyería de Argentina y Uruguay. Entre los protagonistas de la pasarela se destacaron los diseñadores argentinos Santiago Artemis, Gustavo Pucheta y Fabián Paz, junto a Rubí Rubí Joyas, quienes presentaron creaciones de gran nivel artístico y sofisticación.

La pasarela estuvo integrada por 30 modelos argentinas y uruguayas, cuidadosamente seleccionadas, que lucieron las propuestas ante un selecto público. El evento contó con la presencia estelar de la reconocida modelo internacional Valeria Mazza, quien asistió acompañada por su esposo Alejandro Gravier, aportando un brillo especial a una noche de elegancia y distinción.

Valeria acompaña al proyecto y desarrollo LATITUD 31 del que forma parte con su marido Alejandro Gravier y Renato Papiccio

Las entradas tuvieron un valor de USD 100, y lo recaudado fue destinado a colaborar con la Unidad de Niños Quemados del Hospital Pereira Rossell, liderada por la Dra. Beatriz Manaro, reforzando el fuerte compromiso solidario que caracterizó al evento.

Los asistentes fueron recibidos con música en vivo y una copa de bienvenida, disfrutaron de una degustación de Doppio Trump, sorteos exclusivos y una subasta de obras de arte de los reconocidos artistas plásticos Laura Morás y Andrés Añasco.

El encuentro culminó con un Sunset de cierre, acompañado por DJ en vivo, sellando una jornada donde la moda, el arte y la solidaridad se unieron en un entorno de excelencia.