Se realizó un nuevo ciclo de Fashionably by Flavia Pintos en el entorno natural de Laguna de los Cisnes, Punta del Este, un escenario paradisíaco que volvió a convertirse en el marco ideal para la moda y el diseño nacional. En esta ocasión, el evento contó con la presentación de la más reciente colección de La Diabla.

Con un enfoque fresco y audaz, La Diabla se posiciona como una marca joven de diseño uruguayo, impulsada por la creatividad de su diseñadora Paola Demarco. Cada prenda exhibida fue el resultado de una confección artesanal meticulosa, destacándose por su calidad, identidad y atención al detalle.

La propuesta de la marca busca romper con los paradigmas establecidos, ofreciendo un estilo que refleja la esencia de la mujer moderna: libre de prejuicios, segura de sí misma, femenina y con una fuerte impronta de comodidad y estilo. Todas sus líneas están pensadas para formar parte del armario cotidiano, brindando libertad de expresión a través de la moda.

La Diabla puede encontrarse en Galería Roma, local 11 – Arocena 1571, y a través de su sitio web www.ladiabla.uy.

Redes sociales:

Instagram: @ladiabladesign

Facebook: @LaDiabla

TikTok: La Diabla Bikinis & Fitness House

El desfile contó con el trabajo de Rosita Paiva en peinados y Sergio Quintana en maquillaje. Las modelos pertenecieron a Valentino Bookings.

Las fotografías estuvieron a cargo de Matías Palermo para NetUruguay, mientras que el traslado fue realizado por SENA Transporte y Turismo (099 692 218).



