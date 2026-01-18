En la pasada jornada se llevó a cabo la segunda edición del certamen “Belleza e Inspiración con Propósito”, un evento organizado por Gabriel Rojas y Angi Hernández, que tuvo lugar en la emblemática Torre de Antel, consolidándose como una propuesta que combina estética, compromiso social y valores humanos.

Durante el encuentro se desarrolló la gran final del certamen Belleza e Inspiración con Propósito 2026, instancia en la que el jurado evaluó a los participantes y consagró a los ganadores de esta edición. Los títulos fueron otorgados a Julieta Flores (Montevideo), Alezka Bono (Montevideo), Ámbar Roibal (Salto), Ayelén Aguirre (Montevideo), Mayra Etes (Rivera), Andrea Tort (Maldonado) y Yeferson Durán (Melo), quienes fueron reconocidos por su desempeño, carisma y compromiso con la causa social del certamen.

Como parte del espíritu solidario que caracteriza a esta iniciativa, los ganadores realizarán labores sociales en los próximos días en la ciudad de Montevideo, reafirmando el propósito del certamen de generar impacto positivo en la comunidad.

La conducción del evento estuvo a cargo de Ernesto Rodríguez, quien acompañó la jornada con profesionalismo y dinamismo, aportando calidez y fluidez al desarrollo de la ceremonia.

La segunda edición de “Belleza e Inspiración con Propósito” reafirmó su identidad como un espacio donde la belleza se integra con la inspiración y el compromiso social, dejando una huella significativa tanto en los participantes como en el público presente.