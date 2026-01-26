Se realizó una nueva edición del certamen Reina de la Cultura Nacional 2026, un evento que marca el inicio del camino rumbo a Miss Teen Uruguay y Miss Océano y Turismo Uruguay, certámenes que premian a sus ganadoras con la posibilidad de representar internacionalmente a nuestro país.

Reina de la Cultura Nacional es un certamen organizado por el Instituto de Modelos y Misses y Miss Océano y Turismo, que tiene como objetivo premiar el respeto y la promoción de la cultura nacional, diferenciándose de otros concursos por el destacado uso de vestimentas típicas representativas de nuestro país.

En la categoría Teen, las ganadoras fueron:

Reina Teen de la Cultura 2026: Dafne Macedo

Dafne Macedo Virreina Teen de la Cultura: Valentina García

Valentina García Princesa Teen de la Cultura: Martina Moreira

Las tres candidatas obtuvieron el pase directo a Miss Teen Uruguay.

En la categoría Miss, los títulos fueron otorgados a:

Reina de la Cultura 2026: Flavia Medina

Flavia Medina Virreina de la Cultura 2026: Victoria Bonatti

Victoria Bonatti Princesa de la Cultura 2026: Natalia Cosetti

Las tres ganadoras accedieron al pase directo a Miss Océano y Turismo Uruguay.

Durante la velada también se reconocieron los mejores trajes y representaciones culturales:

Categoría Teen

Mejor Traje Cultural Teen: Sabrina Beracochea

Mejor Traje Creativo Teen: Dafne Macedo

Mejor Representación Teen: Martina Moreira

Categoría Miss

Mejor Traje Cultural: Paula Pérez

Mejor Traje Creativo: Adriana Zapata

Mejor Representación: Flavia Medina

El evento se llevó a cabo en el Regency Way de Montevideo.