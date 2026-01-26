Se realizó una nueva edición del certamen Reina de la Cultura Nacional 2026, un evento que marca el inicio del camino rumbo a Miss Teen Uruguay y Miss Océano y Turismo Uruguay, certámenes que premian a sus ganadoras con la posibilidad de representar internacionalmente a nuestro país.
Reina de la Cultura Nacional es un certamen organizado por el Instituto de Modelos y Misses y Miss Océano y Turismo, que tiene como objetivo premiar el respeto y la promoción de la cultura nacional, diferenciándose de otros concursos por el destacado uso de vestimentas típicas representativas de nuestro país.
En la categoría Teen, las ganadoras fueron:
- Reina Teen de la Cultura 2026: Dafne Macedo
- Virreina Teen de la Cultura: Valentina García
- Princesa Teen de la Cultura: Martina Moreira
Las tres candidatas obtuvieron el pase directo a Miss Teen Uruguay.
En la categoría Miss, los títulos fueron otorgados a:
- Reina de la Cultura 2026: Flavia Medina
- Virreina de la Cultura 2026: Victoria Bonatti
- Princesa de la Cultura 2026: Natalia Cosetti
Las tres ganadoras accedieron al pase directo a Miss Océano y Turismo Uruguay.
Durante la velada también se reconocieron los mejores trajes y representaciones culturales:
Categoría Teen
- Mejor Traje Cultural Teen: Sabrina Beracochea
- Mejor Traje Creativo Teen: Dafne Macedo
- Mejor Representación Teen: Martina Moreira
Categoría Miss
- Mejor Traje Cultural: Paula Pérez
- Mejor Traje Creativo: Adriana Zapata
- Mejor Representación: Flavia Medina
El evento se llevó a cabo en el Regency Way de Montevideo.