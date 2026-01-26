Se realizó una nueva edición del certamen Reina de la Cultura Nacional 2026, un evento que marca el inicio del camino rumbo a Miss Teen Uruguay y Miss Océano y Turismo Uruguay, certámenes que premian a sus ganadoras con la posibilidad de representar internacionalmente a nuestro país.

Reina de la Cultura Nacional es un certamen organizado por el Instituto de Modelos y Misses y Miss Océano y Turismo, que tiene como objetivo premiar el respeto y la promoción de la cultura nacional, diferenciándose de otros concursos por el destacado uso de vestimentas típicas representativas de nuestro país.

En la categoría Teen, las ganadoras fueron:

  • Reina Teen de la Cultura 2026: Dafne Macedo
  • Virreina Teen de la Cultura: Valentina García
  • Princesa Teen de la Cultura: Martina Moreira

Las tres candidatas obtuvieron el pase directo a Miss Teen Uruguay.

En la categoría Miss, los títulos fueron otorgados a:

  • Reina de la Cultura 2026: Flavia Medina
  • Virreina de la Cultura 2026: Victoria Bonatti
  • Princesa de la Cultura 2026: Natalia Cosetti

Las tres ganadoras accedieron al pase directo a Miss Océano y Turismo Uruguay.

Durante la velada también se reconocieron los mejores trajes y representaciones culturales:

Categoría Teen

  • Mejor Traje Cultural Teen: Sabrina Beracochea
  • Mejor Traje Creativo Teen: Dafne Macedo
  • Mejor Representación Teen: Martina Moreira

Categoría Miss

  • Mejor Traje Cultural: Paula Pérez
  • Mejor Traje Creativo: Adriana Zapata
  • Mejor Representación: Flavia Medina

El evento se llevó a cabo en el Regency Way de Montevideo.

