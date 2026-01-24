El pasado 23 de enero, las calles 20 y 27 de Punta del Este se transformaron en una gran pasarela a cielo abierto con la realización de la segunda edición del Punta Design Street, un evento que reafirma el posicionamiento del balneario como epicentro de la moda y el diseño.

El evento fue organizado por Claudia Calace, organizadora y productora general, junto a Renata Battione, productora y parte de la dirección, y Rosario San Juan, responsable de la producción, quienes lograron consolidar una propuesta innovadora que fusionó diseño, identidad y espacio urbano.

Durante la noche desfilaron destacadas marcas de diseño nacional e internacional, entre ellas Flavia Palmiero, Artesia, Manos del Uruguay, Pecari, Zíngara, Casa Cuero, De Flores y Flores, La Cancha, y una destacada presentación de diseño italiano a través de la Embajada de Italia, presentada por Club House.

Las colecciones fueron exhibidas por modelos de la agencia Valentino Bookings, exponentes de la nueva generación de la agencia, quienes deslumbraron en pasarela con una impronta sofisticada y un alto nivel de profesionalismo, elevando cada diseño con estilo, actitud y elegancia.

Entre los asistentes se destacó la presencia de Carlos Cámara, uno de los directores de la agencia, quien estuvo acompañado por el reconocido Pancho Dotto, aportando un marco de prestigio y relevancia al evento. También estuvieron presentes Ofelia Mamoli, fundadora y CEO de WLModels Chile (con sucursales en BA Peru y México), y Fabrizio Petri, embajador de Italia en Uruguay, aportando un marco de prestigio y relevancia internacional al evento, además de Teresa Calandra, célebre en la moda argentina, junto a Gabriel Parra, booker reconocido de la agencia.

El Punta Design Street fue una verdadera celebración de la moda al aire libre, posible gracias al apoyo de marcas, aliados estratégicos y organismos oficiales. El evento contó con el respaldo de la Intendencia de Maldonado, el Municipio de Punta del Este y el Ministerio de Turismo de Uruguay, reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo cultural, turístico y creativo del país.

Con una propuesta innovadora y una fuerte convocatoria, esta segunda edición dejó en claro que el Punta Design Street llegó para consolidarse como una cita imperdible dentro del calendario de la moda nacional e internacional.