Este año es especialmente significativo para Vicky Ramos Ortiz Academia, ya que celebran 10 años de trayectoria formando profesionales y marcando tendencia en el mundo de la imagen, el modelaje y el maquillaje. Una década de trabajo sostenido, pasión y compromiso que hoy los posiciona con orgullo como la academia de imagen #1 de la región.

A lo largo de estos años, han acompañado a cientos de alumnos en su crecimiento personal y profesional, brindando herramientas actualizadas, una formación integral y un enfoque que combina técnica, creatividad y proyección real en el mercado.

“Nuestro objetivo siempre fue claro: elevar el nivel de la industria y generar oportunidades concretas desde el interior del país.”

La innovación es parte de su esencia. Se reinventan constantemente para ofrecer programas de estudio modernos, alineados con las últimas tendencias internacionales, incorporando nuevas metodologías, contenidos y propuestas que respondan a las exigencias actuales del mundo de la moda, la belleza y la imagen personal.

“Celebrar estos 10 años no es solo mirar hacia atrás, sino reafirmar nuestro compromiso con el futuro: seguir creciendo, evolucionando y trayendo lo mejor de la formación en imagen a este lado del país, apostando al talento local y al desarrollo profesional de nuevas generaciones.”

“Hace 10 años no solo enseñamos a caminar una pasarela o a maquillar un rostro… formamos seguridad, disciplina y sueños posibles.”

