El evento más esperado de Cerro Largo vuelve a encender las luces de la calle Aparicio Saravia, y Canal Eventos de Cable 2 se prepara para llevar toda la emoción del Carnaval de Melo a sus pantallas. Con una transmisión que llegará a gran parte del país, este 2026 la apuesta busca ofrecer una cobertura de primer nivel, con el profesionalismo y el compromiso que los televidentes merecen.

El equipo de producción se potencia para una cobertura de alto nivel

Desde 2018, la transmisión del Carnaval de Melo por la pantalla de Cable 2 cuenta con el impulso de Más que Carnaval Producciones, liderada por Vicky Ramos Ortiz y Yesica Méndez, quienes han consolidado este espacio año tras año. Para esta edición, el proyecto suma la trayectoria de Alejandro Olmedo —principal de Diario El Profesional, La Radio y El Profesional Radio—, cuya llegada aporta un respaldo de gran valor a la producción. Esta sinergia de visiones permite elevar la apuesta técnica y profesional para el evento más importante de Cerro Largo.

Vestidos: @bonitaalquilerdevestidos

Esta gran cobertura es presentada desde sus incios de forma ininterrumpida por Panda, acompañando cada instancia de esta fiesta popular.

Frente a cámaras, la conducción estará a cargo de un equipo de profesionales consolidados:

Yesica Méndez : Profesora y Periodista con más de 10 años de trayectoria en medios locales y nacionales como VTV, donde se desempeña como corresponsal.

: Profesora y Periodista con más de 10 años de trayectoria en medios locales y nacionales como VTV, donde se desempeña como corresponsal. Gerardo Vidales : Referente del periodismo con trayectoria en prensa escrita, radio y TV. Un conductor serio y versátil con profundo conocimiento de la realidad actual.

: Referente del periodismo con trayectoria en prensa escrita, radio y TV. Un conductor serio y versátil con profundo conocimiento de la realidad actual. Vicky Ramos Ortiz: Comunicadora, Modelo y Directora de la academia de imagen que lleva su nombre, considerada la número uno de la región.

Vestidos: @bonitaalquilerdevestidos

Junto a ellos, trabajará un equipo técnico de gran nivel que llega especialmente para sumarse a esta labor, asegurando una calidad visual impecable tanto en la pantalla de Cable 2 como en las redes sociales oficiales de la producción que emitirán la transmisión.

Como parte integral de este equipo de transmisión, NetUruguay acompañará cada noche de trabajo capturando la esencia del desfile. Este portal realizará el registro fotográfico entregando un recopilado de las mejores fotos de las agrupaciones, los artistas invitados y el despliegue de esta producción en cada jornada de transmisión.

Ritmo y color en Aparicio Saravia

Durante las noches del 14, 15, 16, 20 y 21 de febrero, la principal arteria de la ciudad será el escenario del despliegue de las agrupaciones locales que con su trabajo y dedicación constante son el alma del Carnaval de Melo, compartiendo el recorrido con destacados artistas invitados que prestigian cada jornada, como Claudia Fernández (madrina del carnaval de Melo), Giannina Silva, Cecilia “La Reina” Comunales, Jessica Zunino, entre otras figuras.

El intendente de Cerro Largo, Christian Morel, destacó la magnitud del evento y el compromiso de mantener el estándar alcanzado en los últimos años: «Es un gran desafío estar al frente de una de las fiestas más importantes del país y la más importante del departamento. Esta fiesta no puede bajar el nivel». Asimismo, el jerarca subrayó su total confianza en los funcionarios que están trabajando para este evento: «Estoy tranquilo de elegir un gran equipo para que lleve adelante este carnaval. Después de vivirlo desde afuera durante años, hoy tengo la responsabilidad de que todo lo bueno será del equipo y, si hay algún error, me voy a hacer responsable yo», concluyó.

Nota de la Producción: Cabe destacar que la producción de esta transmisión pertenece exclusivamente a este equipo de trabajo. Por tanto, los integrantes antes mencionados son los únicos responsables de su gestión y comercialización.