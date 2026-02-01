En un entorno natural inigualable, se llevó a cabo una nueva edición de Fashionably, el ciclo de moda conducido por Flavia Pintos, que en esta oportunidad tuvo como escenario el paradisíaco paisaje de Laguna de los Cisnes, en Punta del Este.

El evento reunió estilo, tendencias y creatividad en una producción cuidada al detalle, donde las modelos de Valentino Bookings fueron protagonistas luciendo las últimas propuestas de la marca Amika, firma que continúa consolidándose dentro del universo de la moda femenina uruguaya.

Amika se posiciona como una marca enfocada en outfits pensados para la noche, las salidas con amigas y todas aquellas ocasiones donde el estilo y la actitud marcan la diferencia. Con una identidad moderna y audaz, sus colecciones están dirigidas a mujeres que buscan verse coquetas, seguras y destacarse en cada momento.

Sus diseños actuales, con siluetas que realzan la figura y detalles alineados a las últimas tendencias, ofrecen propuestas ideales para fiestas, encuentros nocturnos y planes especiales. Cada prenda refleja una estética fresca y urbana, pensada para mujeres que disfrutan expresarse a través de la moda y proyectar su personalidad al vestir.

A través de sus plataformas digitales, Amika continúa fortaleciendo su presencia y construyendo una comunidad que valora el buen gusto, la confianza y la autenticidad.

La marca invita a descubrir sus novedades y colecciones en sus canales oficiales:

• Instagram: @AmikaWear.uy

• TikTok: @amika2219

• Web: amikawear.uy

Créditos de producción

Peinados: Rosita Paiva

Make up: Sergio Quintana

Staff de modelos: Valentino Bookings

Fotografía: Matías Palermo para NetUruguay

Traslados: SENA Transporte y Turismo – 099 692 218

Una vez más, Fashionably reafirma su lugar como plataforma de difusión de la moda nacional, combinando talento, tendencias y locaciones únicas que potencian lo mejor del diseño y la imagen en Uruguay.