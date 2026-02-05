Con la presentación de BUQUEBUS, LA PINDUCA recibió a más de 100 periodistas en una fiesta que comenzó a la caída del sol y culminó pasando la media noche.

En fechas que se estaría celebrando el Sunset número 10 del querido y recordado Diego Fonsalia, su equipo a pleno agasajó a los trabajadores de los medios de comunicación haciendo homenaje a uno de sus mas importantes evento.

Pero El Legado dio un puntapié inicial a algo que se convertirá seguramente en un referente de las fiestas de Punta del Este, reunir a la prensa de todo Uruguay.

Con un comienzo muy emotivo a cargo de la intérprete Cecilia Gras, con la musicalización del ícono, el Rey Oscar Valdez, los dj invitados, la deslumbrante Naty Camilo y Alvaro de Leon con sus discos de vinilo, al cierre con Richard de Banda ZETA que llegó desde Florida, no tuvo respiro la diversión.

La luna acompañó en ese jardín memorable de las fiestas esteñas, donde los conductores dela noche Eunice Castro y Jorge Lenoble, no solo invitaron a Alfredo Echegaray a compartir la historia de las fiestas para los medios que se iniciaron por los años 70, 80 de la mano de Luis de Maria, siguiendo por Gilberto Scarpa, las fiestas en lo de Pancho Dotto y las innumerables celebridades que el RR.PP por excelencia del país acogió en sus eventos.

Ruben Oroz, Carlos Bradford, Janet Andrada, Oscar Valdez, Carlos Cooper y Álvaro Vasile.

La gastronomía estuvo a cargo de Vasile Caterig, dónde delicias de Talar, Emigrante, Otonello y Pinceladas de Pan estuvieron presentes. Lo dulce de la noche estuvo a cargo de MC. DONALDS, con las delicias de su Mc Café. Las barras de Aperol y Estrella de Galicia estuvieron muy visitadas en la noche calurosa, y la cata a Cofradía de las Sierras se convirtió en uno de los favoritos de la noche como el clásico café de Sorocavana. Muchos de los invitados se fueron felices con sus regalos por este emblemático Restaurante y Café de Montevideo.

Hablando de regalos, DIVINO dijo presente con uno de los más especiales de la noche, al igual que Alejandra Covello Internacional, Glassy Waves, Kate Spade, Grupo Cervini, La Esmeralda Negocios Inmobiliarios, si delicadezas se trata Macrame_uy, Carteras Laura Piantanida y Caro by Cristales coronaron la noche. En una ambiente donde se fusionaba la naturaleza con glamour Florería Casa Castilla tuvo su destaque. Tour Bus trasladando a los invitados, además de Perla Domo y hotel Seaview obsequiando estadías para que los periodistas de diferentes departamentos vuelvan pronto a Punta del Este remarcaron que fuera una noche de total disfrute para los periodistas. También destacar regalos de Studio Muto y Turkana.

Buena música, deliciosa comida y excelentes opciones para saciar la sed en este miércoles de verano, combo perfecto para esta Primer fiesta de la Prensa de El Legado producciones con la presentación de Buquebus y el apoyo de la Intendencia de Maldonado.