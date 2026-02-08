

En un entorno natural privilegiado, La Perla Domos de Punta del Este se transformó en pasarela para la realización del desfile de moda “Mujeres Reales, prendas para ser vividas”, un evento que celebró la diversidad, el diseño nacional y el empoderamiento femenino.



La propuesta, impulsada por las organizadoras Alexandra Kononovas y María Molinelli, nació con un objetivo claro: destacar a la mujer real. “Pensamos en esa mujer que quiere vestirse y verse linda, sin importar su tamaño, altura o edad. Ese fue el enfoque principal de esta convocatoria”, expresó emocionada Kononovas.



El desfile reunió a más de 30 marcas y emprendedores uruguayos, reafirmando el valor de la producción nacional. “Todo lo que se vio es mano de obra uruguaya, dando trabajo a muchos compatriotas y lucido por modelos de nuestro país. Me siento muy agradecida por el apoyo recibido desde todos los rincones de Uruguay”, destacó la organizadora.



La conducción estuvo a cargo de Eunice Castro, Leticia Girard y Juan Pablo, quienes acompañaron una velada donde la moda y la naturaleza se fusionaron en perfecta armonía.



El evento contó con el respaldo de numerosas firmas y profesionales, entre ellas: Aperol Spritz, Clementelas, Venturini, Makeup María Sonia González, María Molinelli Manager, Beautylab, Módica Lob, AK, Divas Rent a Dress, AP Automóviles, La Liebre, Gustavo Roberto, Mara Flores, La Aurora, Doña Maruja, Rebaño Rosa, Analía Make Artist, Gassabelli Diseñadora y Romance, entre otros importantes apoyos.



“Mujeres Reales” se consolidó como una verdadera celebración de la moda inclusiva, demostrando que el estilo no entiende de etiquetas y que la belleza se expresa en todas sus formas.



Una noche de emociones, talento y compromiso con la industria local que, según sus organizadoras, es solo el comienzo: “Gracias Uruguay, y vamos por más”, concluyó Kononovas.