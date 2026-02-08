En el exclusivo entorno de Laguna de los Cisnes, Punta del Este, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido ciclo Fashionably by Flavia Pintos, un evento que continúa consolidándose como referente de la moda en Uruguay.

En esta oportunidad, la pasarela tuvo como protagonista a Bella Donna Boutique, que presentó su más reciente colección con modelos de la prestigiosa agencia Valentino Bookings, en una propuesta que combinó estilo, elegancia y tendencias actuales.

Bella Donna se destaca por ofrecer una moda chic y sofisticada pensada para mujeres reales. La marca trabaja con un amplio rango de talles, desde S hasta 5XL, reafirmando su compromiso con una moda inclusiva y accesible para todas. “Creemos que la moda elegante y de calidad debe estar al alcance de cada mujer, sin importar su talle”, expresan desde la firma.

La colección presentada incluyó prendas versátiles y cuidadosamente seleccionadas para distintas ocasiones: looks de día y de noche, outfits ideales para cenas, cocktails, eventos y fiestas. Vestidos, blusas, pantalones y conjuntos con cortes que estilizan, telas de excelente calidad y detalles delicados fueron los grandes protagonistas de la noche.

Además, Bella Donna complementa su propuesta con una exclusiva línea de carteras, zapatos y accesorios, porque entiende que el verdadero estilo se construye a partir de los detalles.

El maquillaje del desfile estuvo a cargo de la profesional Walkiria Mielech, quien aportó el toque final a una presentación impecable.

La marca invita a conocer toda su propuesta en su showroom de Colonia del Sacramento, donde ofrece atención personalizada para cada clienta.

Seguinos en Instagram:

@bou.tiquebelladonna

Bella Donna Boutique: moda chic para mujeres que quieren brillar.