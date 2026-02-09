Con un marco imponente de público, música y alegría, se llevó a cabo la Elección de la Reina del Carnaval Paysandú 2026 en el emblemático Teatro de Verano. La celebración reunió a cientos de sanduceros y visitantes que disfrutaron de un espectáculo de alto nivel artístico y organizativo.

La gran ganadora de la noche fue Victoria Silva, quien fue coronada como Reina del Carnaval 2026. El título de Primera Princesa correspondió a Esther Mendieta, mientras que Ximena Belzarena fue distinguida como Segunda Princesa.

El evento fue organizado por la Intendencia de Paysandú, reafirmando su compromiso con el desarrollo cultural del departamento, y contó con la producción general de Dayana Medina, profesional contratada por la comuna para llevar adelante esta destacada realización. Medina asume esta responsabilidad por cuarto año consecutivo, consolidando su trayectoria y experiencia en la organización de eventos de gran magnitud y jerarquía.

El jurado estuvo integrado por reconocidas figuras vinculadas al arte, la moda, la estética y la comunicación: Alexandra Guariglia (presidenta del jurado), Cecilia Chirigliano, Cecilia Trias, Paola Heredia, Anthony Roldán, Ariel Escobar, Jorge Armentano, Ginamaria Esquivel y Milka Marques, quienes tuvieron la difícil tarea de evaluar a las aspirantes en cada una de sus presentaciones.

La conducción de la velada estuvo a cargo de Luciana Carballo, quien aportó profesionalismo y dinamismo, guiando con solvencia cada instancia de una noche inolvidable.

Numerosas marcas y emprendimientos locales acompañaron esta nueva edición del Carnaval, apoyando la cultura y el talento sanducero. Entre ellas se destacaron: Free Shop Paysandú, Organic Pro, Milka Marqués, Instituto de Danza Guariglia, Escuela de Modelos Bethel, Gran Hotel Paysandú, El Titán, Karal, Brasaroja Speatto Corrido, Boutique Chic, Zomi Minimarket, Centro Estético Moom, Pro Amor al Arte, Zanti Pizza y Uruguay Mil Rutas – Agencia de Viajes.

El cuidado de la imagen de las participantes fue otro de los puntos altos del certamen: el peinado estuvo a cargo de Gerda Hair Studio, mientras que el maquillaje fue realizado por Milka Marqués, logrando una presentación escénica impecable.

Como parte de los reconocimientos, la Intendencia de Paysandú otorgó premios económicos de 20.000 pesos para la Reina y 10.000 pesos para cada una de las Princesas. Además, la agencia Uruguay Mil Rutas obsequió a la flamante Reina un viaje al departamento de Rocha.

Al cierre del evento, la productora Dayana Medina expresó su especial agradecimiento a la Intendencia de Paysandú y a la Unidad de Cultura por el permanente apoyo y la confianza depositada en su trabajo, lo que permite continuar fortaleciendo y jerarquizando los eventos culturales del departamento, apostando al crecimiento del Carnaval y a propuestas de calidad para toda la comunidad.

Una vez más, Paysandú vivió una fiesta popular que reafirma la identidad, la creatividad y el talento de su gente, consolidando al Carnaval como una de las celebraciones más importantes del calendario departamental.