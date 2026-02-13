En el marco de la 40ª edición de la tradicional Expo Feria de Paso de los Toros, se llevó a cabo la esperada elección de la Reina, evento que contó con el apoyo del Municipio local y convocó a más de 12 mil personas frente al escenario principal.

La coordinación general y conducción de esta edición estuvo a cargo de Paola Molina Producciones, marcando su primer año al frente de las preselecciones y de la elección final del certamen.

Un total de 15 candidatas participaron de una preparación intensiva de cuatro días previos al evento, bajo la coordinación general y con formación en pasarela a cargo de Lorena Bacino. La gala final fue el resultado de un trabajo dedicado y profesional que se reflejó en cada presentación.

La coreografía de apertura estuvo a cargo de Delfina López, Teen Universe Beauty Tourism, quien además integró el jurado del certamen.

En cuanto a la producción estética, las participantes fueron peinadas por Salón Ellen y maquilladas por Natasha Danis. Los vestidos lucidos en ambas pasadas fueron diseños de LDS – Lucía Da Silveira, aportando elegancia y distinción a la noche.

Tras la deliberación del jurado, el cuadro de honor quedó conformado de la siguiente manera:

Cinthia González , Reina

, Reina Lucía Seballes , Virreina

, Virreina Martina Vitello , Princesa

, Princesa Nataly Benítez, Mejor Compañera

Al cierre, Paola Molina expresó su agradecimiento al Alcalde Luis Irigoin y a todo su equipo por la confianza depositada en su trabajo durante este primer año como coordinadora general. Asimismo, destacó el apoyo constante de Fernanda Apolo Apolo por su acompañamiento en cada una de las preselecciones, así como el trabajo de las estilistas Andrea Sacias y Eillen Colina, quienes formaron parte fundamental del proceso.

La 40ª edición de la Expo Feria reafirmó, una vez más, su importancia cultural y social para Paso de los Toros, celebrando el talento, la belleza y el compromiso de las jóvenes participantes ante una multitud que acompañó con entusiasmo cada momento de la velada.