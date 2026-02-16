En el exclusivo entorno de Laguna de los Cisnes, en Punta del Este, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido ciclo Fashionably by Flavia Pintos, un evento que continúa consolidándose como referente de la moda en Uruguay.

En ese marco de elegancia y estilo, Magdana fue una de las marcas protagonistas de la jornada, presentando una propuesta que reafirma su identidad: demostrar que la elegancia no tiene por qué ser aburrida y que la calidad se percibe desde el primer instante en que una prenda se viste.

Magdana es una marca joven que combina lo clásico con una mirada moderna, apostando a diseños originales y exclusivos, pensados para acompañar a la mujer a lo largo del tiempo. Cada pieza es creada con especial dedicación en los detalles, las telas y el corte, bajo la premisa de que el verdadero lujo está en cómo te hace sentir.

Lejos de seguir tendencias de manera literal, la firma las reinterpreta con un sello propio, construyendo una identidad sólida y atemporal que se distingue en cada colección.

El estilismo del desfile contó con peinados de Rosita Paiva y maquillaje de Walkiria Mielech, mientras que el staff de modelos estuvo a cargo de Valentino Bookings, aportando profesionalismo y presencia en pasarela.

Para conocer más sobre la marca:

Instagram: @magdana.uy

Facebook: Magdana.uy

Web: www.magdana.com.uy

WhatsApp: 092 667 367