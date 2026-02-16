La Escuela de Modelos Bethel Paysandú informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo 2026. El inicio de clases será el 15 de marzo, en su sede ubicada en el Gran Hotel Paysandú.

La convocatoria está dirigida a niñas y adolescentes desde los 4 años en adelante, con grupos formados según edades.

Bethel es la única escuela de modelaje reconocida como Marca País, cuenta con certificación oficial y respalda su formación con 22 años de trayectoria a nivel nacional e internacional.

La formación es integral y profesional, incluyendo:

Casting

Preparación para Miss

Participación en certámenes nacionales e internacionales

Talleres de automaquillaje

Peinados

Asesoría de imagen

Pasarela

Oratoria

Manejo de redes sociales

Autoestima

Publicidad

Acompañamiento con psicóloga

Y mucho más, en un espacio diseñado para potenciar talentos y fortalecer la confianza personal.

Bajo la dirección departamental de Dayana Medina, reconocida por su amplia trayectoria y destacada producción de eventos en el departamento, la escuela continúa formando modelos con preparación profesional y valores.

Inscripciones e información: 091 026 723

Escuela de Modelos Bethel – Descubrí la modelo que hay en vos.