La ciudad de Melo volvió a latir al ritmo del tambor en el segundo día del desfile oficial del Carnaval 2026, reafirmando su lugar como una de las celebraciones más convocantes del noreste del país. Con un marco de público multitudinario, la emblemática avenida Aparicio Saravia se transformó en un río de color, música y alegría.

La jornada contó con la presencia del intendente Christian Morel y tuvo un momento especialmente destacado con la participación de Josi Semeao, Reina del Carnaval de Belo Horizonte, cuya presencia jerarquizó la fiesta y fortaleció los lazos culturales entre Uruguay y Brasil. El público la recibió con calidez, celebrando cada pasada con entusiasmo.

Pero sin dudas, uno de los instantes más conmovedores de la noche fue el homenaje realizado en memoria del carnavalero Javier Andrade, reconocido director de Escuela de Samba, cuyo reciente fallecimiento dejó un profundo dolor en el ambiente carnavalero. Con palabras sentidas, aplausos cerrados y muestras de respeto, comparsas y público recordaron su legado, su compromiso y su pasión por el carnaval. Fue un tributo cargado de emoción que unió a todos en un mismo sentimiento.

Comparsas, escuelas de samba y agrupaciones locales ofrecieron un espectáculo vibrante, demostrando el trabajo y la dedicación que hay detrás de cada puesta en escena. Este segundo día confirmó que el Carnaval de Melo no solo es tradición y fiesta, sino también memoria, identidad y comunidad.

Este año, NetUruguay, en conjunto con Más Q’Carnaval, realiza una cobertura especial del evento, ofreciendo las mejores imágenes de cada jornada. El trabajo audiovisual permitirá revivir cada detalle de las distintas etapas programadas durante la semana.

La transmisión estuvo a cargo de Vicky Ramos Ortiz, Yésica Méndez y Gerardo Vidales, conductores de la señal de cable que acompañan al público en cada instancia, llevando la fiesta a todos los hogares. Además, el desfile puede seguirse en vivo a través del canal 865 de Melo TV Cable y también vía streaming en YouTube por el canal de Nórdico Producciones, ampliando el alcance del carnaval más allá de las fronteras departamentales.

La cobertura y transmisión del Carnaval de Melo 2026 es posible gracias al apoyo de:

El Carnaval de Melo continúa durante toda la semana, consolidándose como una verdadera fiesta popular que crece año a año, reafirmando su identidad cultural con cada paso, cada tambor y cada sonrisa del público que acompaña, y manteniendo vivo el legado de quienes hicieron grande esta celebración.