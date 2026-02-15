En la ciudad de Melo comenzó el esperado desfile de carnaval con un marco de público multitudinario y la destacada presencia del intendente Christian Morel. La fiesta se desarrolló sobre la emblemática avenida Aparicio Saravia, principal arteria de la capital arachana, donde comparsas, escuelas de samba y agrupaciones locales llenaron la noche de color, música y alegría.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presencia de Giannina Silva, actriz, presentadora de televisión y modelo, quien representó a Uruguay en el certamen internacional Miss Universo 2007. Su participación aportó brillo y jerarquía a una noche que ya forma parte de los grandes acontecimientos sociales y culturales del departamento.

Este año, NetUruguay, en conjunto con Más Q’Carnaval, realiza una cobertura especial del evento, ofreciendo las mejores imágenes de cada jornada de desfile. El trabajo audiovisual permitirá revivir cada detalle de las distintas etapas programadas durante la semana.

La transmisión inaugural estuvo a cargo de Vicky Ramos Ortiz, Yésica Méndez y Gerardo Vidales, conductores de la señal de cable que acompañarán al público en cada instancia del carnaval, llevando la fiesta a todos los hogares.

El Carnaval de Melo continúa durante toda la semana, consolidándose como uno de los eventos más convocantes del noreste del país y reafirmando su identidad cultural con cada paso, cada tambor y cada sonrisa del público que acompaña.