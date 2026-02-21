La ciudad de Melo volvió a latir al ritmo del tambor en el cuarto día del desfile oficial del Carnaval 2026, reafirmando su lugar como una de las celebraciones más convocantes del noreste del país. Con un marco de público multitudinario, la emblemática avenida Aparicio Saravia se transformó en un verdadero río de color, música y alegría.

La jornada contó con la presencia del intendente Christian Morel y tuvo un momento especialmente destacado con la participación de la Reina Cecilia Comunales, boxeadora, entrenadora, DJ y personalidad de la televisión uruguaya, junto a Nadia Valverde, creadora y directora de @pilatespro.uy, bailarina y comunicadora. Ambas figuras aportaron carisma y cercanía, compartiendo con el público una noche que quedará en la memoria de los presentes.

Además, se destacó la participación de Chacho Ramos, quien deleitó al público con sus temas, sumando su impronta artística a una velada cargada de emoción y entusiasmo.

Comparsas, escuelas de samba y agrupaciones locales ofrecieron un espectáculo vibrante, demostrando el trabajo, la dedicación y la pasión que hay detrás de cada puesta en escena. Este cuarto día confirmó que el Carnaval de Melo no solo es tradición y fiesta, sino también memoria, identidad y comunidad.

Este año, NetUruguay, en conjunto con Más Q’Carnaval, realiza una cobertura especial del evento, ofreciendo las mejores imágenes de cada jornada. El trabajo audiovisual permitirá revivir cada detalle de las distintas etapas programadas durante la semana.

La transmisión estuvo a cargo de Vicky Ramos Ortiz, Yésica Méndez y Gerardo Vidales, acompañando al público en cada instancia y llevando la fiesta a todos los hogares. Además, el desfile puede seguirse en vivo a través del canal 865 de Melo TV Cable y vía streaming en YouTube por el canal de Nórdico Producciones, ampliando el alcance del carnaval más allá de las fronteras departamentales.

La cobertura y transmisión del Carnaval de Melo 2026 es posible gracias al apoyo de:

El Carnaval de Melo continuará el próximo sábado con su gran cierre, coronando una semana vivida a pleno, con un público que acompañó en gran número y consolidando una celebración que crece año a año, reafirmando su identidad cultural con cada paso, cada tambor y cada sonrisa del público que mantiene vivo el legado de quienes hicieron grande esta tradición.