La ciudad de Melo volvió a latir al ritmo del tambor en la quinta y última jornada del desfile oficial del Carnaval 2026, poniendo el broche de oro a una edición que reafirmó su lugar como una de las celebraciones más convocantes del noreste del país. Con un marco de público multitudinario, la emblemática avenida Aparicio Saravia se transformó una vez más en un verdadero río de color, música y alegría.

La jornada contó con la presencia del intendente Christian Morel y tuvo un momento especialmente destacado con la participación de la reconocida figura Claudia Fernández, quien volvió a decir presente en el Carnaval de Melo para deleitar al público y sumar su carisma a una noche inolvidable.

Comparsas, escuelas de samba y agrupaciones locales ofrecieron un espectáculo vibrante, demostrando el trabajo, la dedicación y la pasión que hay detrás de cada puesta en escena. Este cierre confirmó que el Carnaval de Melo no solo es tradición y fiesta, sino también memoria, identidad y comunidad, consolidándose como una de las fiestas populares más importantes del departamento.

Este año, NetUruguay, en conjunto con Más Q’Carnaval, realizó una cobertura especial del evento, ofreciendo las mejores imágenes de cada jornada. El trabajo audiovisual permitió revivir cada detalle de las distintas etapas programadas durante la semana, acercando la fiesta a quienes no pudieron estar presentes.

La transmisión estuvo a cargo de Vicky Ramos Ortiz, Yésica Méndez y Gerardo Vidales, acompañando al público en cada instancia y llevando la celebración a todos los hogares. Además, el desfile pudo seguirse en vivo a través del canal 865 de Melo TV Cable y vía streaming en YouTube por el canal de Nórdico Producciones, ampliando el alcance del carnaval más allá de las fronteras departamentales.

La cobertura y transmisión del Carnaval de Melo 2026 fue posible gracias al apoyo de:

Panda

Framashop

Disa (Panamericana SRL)

COPOLAC

Hotel Juana

Esc. José Sanner

Urbano Buffet

Mueblería 3 Hermanos

Pausa Viajes

Hotel La Comandancia

RedPagos y Cambio Centro

Roof Top

Punto Óptica

Avanti Distribuciones

Vidriería Melo

Todo Pesca

Centro Repuestos

Gimena Coronel Studio

Tu Mejor Compra (Motos)

Lencería Marce

Vicky Ramos Ortiz Academia

Manroda Centro Médico Estético

Mara Campelo

Tu Salón de Belleza by Yurema Vázquez

Langurdes Marketing y Comunicación

Centro Comercial

Salus

La Rueda

Lider

Loja Vitom

Empresa Trujillo

Municipio de Fraile Muerto

Municipio de Río Branco

Municipio de Laguna Merín

Municipio Aceguá

Salón de Fiestas Happy

Hotel Crown

The Pizza House

Así, con una noche cargada de emoción y brillo, el Carnaval de Melo 2026 cerró su telón dejando en claro que la fiesta sigue más viva que nunca en el corazón de su gente.