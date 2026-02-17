La ciudad de Melo volvió a latir al ritmo del tambor en el tercer día del desfile oficial del Carnaval 2026, reafirmando su lugar como una de las celebraciones más convocantes del noreste del país. Con un marco de público multitudinario, la emblemática avenida Aparicio Saravia se transformó en un verdadero río de color, música y alegría.

La jornada contó con la presencia del intendente Christian Morel y tuvo un momento especialmente destacado con la participación de Jessica Zunino, modelo, actriz y vedette uruguaya, cuya presencia sumó brillo y entusiasmo a una noche ya cargada de emoción. Sobre el cierre del desfile también se destacó la presencia de Miriam Britos, acompañando esta gran fiesta popular.

Comparsas, escuelas de samba y agrupaciones locales ofrecieron un espectáculo vibrante, demostrando el trabajo, la dedicación y la pasión que hay detrás de cada puesta en escena. Este segundo día confirmó que el Carnaval de Melo no solo es tradición y fiesta, sino también memoria, identidad y comunidad.

Este año, NetUruguay, en conjunto con Más Q’Carnaval, realiza una cobertura especial del evento, ofreciendo las mejores imágenes de cada jornada. El trabajo audiovisual permitirá revivir cada detalle de las distintas etapas programadas durante la semana.

La transmisión estuvo a cargo de Vicky Ramos Ortiz, Yésica Méndez y Gerardo Vidales, conductores de la señal de cable que acompañan al público en cada instancia, llevando la fiesta a todos los hogares. Además, el desfile puede seguirse en vivo a través del canal 865 de Melo TV Cable y también vía streaming en YouTube por el canal de Nórdico Producciones, ampliando el alcance del carnaval más allá de las fronteras departamentales.

La cobertura y transmisión del Carnaval de Melo 2026 es posible gracias al apoyo de: Panda, Framashop, Disa (Panamericana SRL), COPOLAC, Hotel Juana, Esc. José Sanner, Urbano Buffet, Mueblería 3 Hermanos, Pausa Viajes, Hotel La Comandancia, RedPagos y Cambio Centro, Roof Top, Punto Óptica, Avanti Distribuciones, Vidriería Melo, Todo Pesca, Centro Repuestos, Gimena Coronel Studio, Tu Mejor Compra (Motos), Lencería Marce, Vicky Ramos Ortiz Academia, Manroda Centro Médico Estético, Mara Campelo, Tu Salón de Belleza by Yurema Vázquez, Langurdes Marketing y Comunicación, Centro Comercial, Salus, La Rueda, Lider, Loja Vitom, Empresa Trujillo, Municipio de Fraile Muerto, Municipio de Río Branco, Municipio de Laguna Merín, Municipio Aceguá y Salón de Fiestas Happy.

El Carnaval de Melo continuará el próximo viernes, consolidándose como una verdadera fiesta popular que crece año a año, reafirmando su identidad cultural con cada paso, cada tambor y cada sonrisa del público que acompaña, y manteniendo vivo el legado de quienes hicieron grande esta celebración.