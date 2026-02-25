El Aeropuerto Internacional de Carrasco fue distinguido como el Mejor Aeropuerto de América Latina y el Caribe 2025, en la categoría 2 a 5 millones de pasajeros, por parte del Programa Airport Service Quality (ASQ) que otorga el Consejo Internacional de Aeropuertos.

Este premio lo posiciona entre los mejor valorados de la región, destacándose por su desempeño integral en dimensiones clave, como calidad del servicio, confort, procesos y atención del personal.

ASQ es el programa global más importante de medición de experiencia aeroportuaria y se basa en la opinión directa de los pasajeros, obtenidas a través de encuestas aplicadas bajo una metodología científica y realizadas en tiempo real a los viajeros durante su paso por los aeropuertos.

“Es un gran honor recibir este reconocimiento, que refleja el trabajo diario de nuestro equipo y de toda la comunidad aeroportuaria. Es especialmente valioso porque surge directamente de la opinión de los pasajeros. Celebramos este logro con gratitud y con el compromiso de seguir mejorando cada día para ofrecerles siempre la mejor experiencia”, expresó Federico Cabrera, Gerente de Operaciones y Experiencia al Pasajero del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

En la edición 2025 del programa fueron encuestados casi 707.000 pasajeros a nivel mundial, consolidando a ASQ como el principal punto de referencia global en experiencia del viajero.

Esta es la segunda vez que el Aeropuerto de Carrasco gana el premio en la categoría de 2 a 5 millones de pasajeros, distinción que ya había recibido en el año 2019, y se suma a que en 2024 recibió la distinción a Mejor Aeropuerto de América Latina y el Caribe en la categoría de terminales aéreas de hasta 2 millones de pasajeros.

Este galardón reafirma el compromiso de Aeropuertos Uruguay con la excelencia operativa y la mejora continua, consolidando su rol como principal puerta de entrada aérea del país y como referente regional en experiencia del pasajero.