En el exclusivo entorno de Laguna de los Cisnes, en Punta del Este, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido ciclo Fashionably by Flavia Pintos, un evento que continúa consolidándose como uno de los grandes referentes de la moda en Uruguay. En un escenario natural de elegancia y sofisticación, la pasarela volvió a encenderse con propuestas de alto nivel y una cuidada puesta en escena.

En esta oportunidad, la protagonista fue KMK by Mónica Kursner, que presentó su quinta colección titulada Mística, una propuesta cargada de simbolismo, arte y espiritualidad. La firma deslumbró con modelos de la prestigiosa agencia Valentino Bookings, en un desfile que combinó estilo, elegancia y las tendencias actuales con una identidad profundamente auténtica.

Mística: inspiración y autenticidad

Bajo el símbolo de la estrella —guía del universo y reflejo de lo eterno— nace Mística, una colección que ilumina el legado de la marca y conecta con sus creaciones anteriores:

Seduction , fuerza magnética.

, fuerza magnética. Nature , pureza y raíz.

, pureza y raíz. Butterfly , transformación y vuelo.

, transformación y vuelo. Inspiracción, impulso creativo.

En el centro de esa constelación emerge Mística: una colección que respira arte y espiritualidad, consolidando la esencia de KMK.

Pañuelos, turbantes y kimonos bordados a mano con pedrería se transforman en verdaderos talismanes de estilo. Cada pieza es única e irrepetible, concebida como una constelación personal destinada a acompañar la luz propia de quien la elige. Además, tesoros de colecciones anteriores encuentran aquí un nuevo brillo, renaciendo dentro de esta narrativa cósmica y espiritual.

“Mística no solo viste: ilumina, protege y trasciende. Mística no se lleva, se habita. No se compra, se elige”, expresa el concepto que define esta nueva etapa creativa de la diseñadora.

Staff

Peinados: Rosita Paiva

Rosita Paiva Make up: Walkiria Mielech

Walkiria Mielech Modelos: Valentino Bookings

Una vez más, Fashionably by Flavia Pintos reafirmó su lugar como plataforma de visibilidad para marcas con identidad propia, celebrando la moda como expresión artística y experiencia sensorial en uno de los destinos más emblemáticos del país.