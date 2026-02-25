Hoy en OPI House celebramos el lanzamiento de RapiDry, la nueva línea de esmaltes de secado ultrarrápido que promete revolucionar la experiencia de manicura. En un evento especialmente diseñado para nuestras clientas, invitamos a conocer de primera mano esta innovadora propuesta que combina color, practicidad y tecnología de alto rendimiento.

La línea RapiDry ofrece esmaltes que se secan en tan solo 60 segundos, logrando uñas listas y libres de imperfecciones en tiempo récord. Gracias a su fórmula con Drip Dry Drops integradas y disolventes de alta velocidad, cada aplicación queda uniforme y lista para lucir sin manchas. Además, su pincel Speedy Rush Brush™ con más cerdas permite una aplicación más rápida y eficiente.

Las asistentes pudieron probar los distintos colores de la colección y experimentar la rapidez del secado, ideal para estilos de vida activos y para quienes buscan resultados sin largas esperas. RapiDry combina practicidad y estilo sin renunciar a un acabado brillante y duradero de hasta 5 días con solo dos capas.

Este lanzamiento reafirma el compromiso de innovación y calidad que caracteriza la marca OPI.