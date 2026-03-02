En el exclusivo entorno de Laguna de los Cisnes, en Punta del Este, se llevó a cabo una nueva edición del ciclo de moda Fashionably by Flavia Pintos, consolidándose una vez más como un espacio de referencia para el diseño y las tendencias en Uruguay.

En esta oportunidad, la pasarela tuvo como protagonista a Truccata, marca nacida en la ciudad de Maldonado a finales de 2016, dedicada al alquiler de indumentaria de fiesta y servicios de belleza. Con una propuesta integral y personalizada, Truccata reafirmó su compromiso de acompañar a cada cliente en los momentos más importantes de su vida social.

Durante el evento, la firma presentó una selección de looks pensados para invitadas, madres, madrinas, novias y quinceañeras, destacándose por su diversidad de talles, estilos y edades. La propuesta no solo apunta a vestir, sino a brindar una experiencia completa, cuidando cada detalle desde la elección del atuendo hasta el maquillaje y peinado.

En 2025, Truccata dio un paso clave en su crecimiento al incorporar nuevas sucursales especializadas en novias y quinceañeras, alquiler de trajes masculinos y un estudio de maquillaje y peinado propio. Esta expansión responde a su meta principal: ofrecer una solución integral para todo lo relacionado con un evento social, centralizando servicios y simplificando la experiencia del cliente.

La marca trabaja con atención personalizada mediante agenda previa al 099 577 189 y cuenta con las siguientes direcciones en la ciudad de Maldonado:

Casa central – Invitadas, madres y madrinas

18 de Julio 971, local 02

Ciudad de Maldonado

Novias, quinceañeras y estudio de belleza

Zelmar Michelini 848 y Florida, piso 1, local 101

Ciudad de Maldonado

Hombre – Alquiler de trajes masculinos

Zelmar Michelini 848 y Florida, piso 1, local 101

Ciudad de Maldonado

Con su participación en Fashionably by Flavia Pintos, Truccata reafirma su posicionamiento como una marca referente en el rubro de eventos sociales en el departamento de Maldonado, apostando a la calidad, el asesoramiento personalizado y una experiencia integral que acompaña cada celebración.

Peinados

Rosita Paiva

Make up

Walkiria Mielech

Satff Modelos Valentino Bookings